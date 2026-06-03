دوره آموزشی کار با اسلحه برای دانشگاهیان خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی با همکاری مدیریت سرمایه انسانی، دوره آموزشی «آشنایی و آموزش کار با سلاح» را با هدف ارتقای سطح مهارت‌های عمومی و تخصصی استادان و کارکنان دانشگاه برگزار می‌کند.

شرکت در این دوره مستلزم ثبت‌نام قبلی بوده و برای شرکت‌کنندگان امتیاز آموزشی در نظر گرفته شده است. خواهران برای ثبت نام به این نشانی FmmF۱۳۹۰ @و برادران برای ثبت نام به این نشانی hhhooo۱۱۰ @مراجعه کنند.

متقاضیان می‌بایست هنگام ثبت‌نام اطلاعاتی شامل نام و نام خانوادگی، وضعیت استخدامی (هیئت علمی یا کارمند) و شماره تلفن همراه خود را ارائه کنند.

مهلت ثبت‌نام در این دوره تا روز جمعه ۱۵ خرداد تعیین شده است. این دوره روز یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۰ صبح در مسجد امام علی(ع) دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

همچنین اعلام شده است زمان و نحوه برگزاری دوره ویژه همکاران محترم واحد تهران متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ از این‌رو از نام‌نویسی و تماس در این خصوص خودداری شود.

این برنامه به همت حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی و با همکاری مدیریت سرمایه انسانی برگزار می‌شود.