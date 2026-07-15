حمایت جورج لوکاس از هوش مصنوعی؛ حکایت اتومبیل در برابر اسب و درشکه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، جورج لوکاس که همیشه در خط مقدم فنآوری برای خلق جلوههای ویژه جای داشته و در نهایت شرکت پیشگام «اینداستریال لایت اند مجیک» را برای پیمودن این مسیر راهاندازی کرده است، در صف حمایت از هوش مصنوعی در سینما جای گرفت.
لوکاس با حمایت از این فنآوری به پتانسیل عظیمی که در سینما خواهد داشت، باور دارد. او در یک مصاحبه جدید حتی یک گام فراتر رفته و هوش مصنوعی را «آینده» فیلمسازی خوانده و به منتقدان آن میگوید کاری نمیتوان برای محدود کردن هوش مصنوعی در سینما انجام داد.
وی معتقد است: هوش مصنوعی به این معنی است که ساختن فیلم برای ما بسیار آسانتر شده است و مخالفت با آن مثل این است که بگویی؛ «خب، جایگاه اسب و درشکه با چیزی قابل مقایسه نیست، چون ماشین خراب میشود، به بنزین نیاز دارد، انواع و اقسام مشکل برایش پیش میآید و مردم را میکشد. وحشتناک است». نه هیچ کاری از دستتان برنمیآید در موردش بکنید ... این پیشرفت است؛ آینده است ...
لوکاس میافزاید: اگر میخواهید بدانید چه چیزی جعلی است و از کجا آمده، هوش مصنوعی میتواند این کار را انجام دهد. انسانها نمیتوانند؛ ما آنقدرها هم باهوش نیستیم. در نهایت ما انسان هستیم و مسئول آنچه میگوییم و آنچه انجام میدهیم.
این فیلمساز در واقع هوش مصنوعی را به معنی دموکراتیزه کردن فیلمسازی میداند و باور دارد این امکان را فراهم میکند که با کسری از هزینه، روی وسیعترین بوم قابل تصور فیلم بسازند و در این فرآیند به کشف استعدادهای جدید و اعجوبههای فیلمسازی کمک کنند و امکانی را فراهم آوردند که بدون استفاده از آن هرگز ممکن نمیشد.
در حالی که اکثریت قاطع صنعت سینما با هوش مصنوعی به شدت مخالف هستند، به نظر میرسد در این زمینه یک شکاف آشکار نسلی وجود دارد و فیلمسازان، هنرمندان و مخاطبان جوانتر با شک و تردید به هوش مصنوعی نگاه میکنند و نگران تأثیر آن بر خلاقیت، اشتغال و ارزش کار ساخته دست بشر هستند و در برابر بسیاری از چهرههای قدیمیتر صنعت، آن را ابزاری برای نوآوری و کاهش هزینه میدانند.
تاکنون بیشتر چهرههای پیشکسوت صنعت فیلم بوده اند که استفاده از هوش مصنوعی در سینما را مفید خواندهاند و دارن آرونوفسکی، راجر دیکینز، بردی کوربت، استیون سودربرگ، مایکل مان، جیمز کامرون، پل شریدر، ورنر هرتسوگ، جورج میلر، داگ لیمان، اندی سرکیس، الکس پرویاس، مارتین اسکورسیزی و راجر آوری از جمله حامیان آن تاکنون بودهاند.
لیمان جدیدترین فیلمش را روی صحنههایی تولید کرده که توسط هوش مصنوعی خلق شده و سرکیس از این فنآوری برای جوانسازی بازیگرانش در فیلم «شکار گالوم» استفاده میکند. مایکل مان هم جوانسازی با هوش مصنوعی را برای «مخمصه ۲» در نظر دارد و این همان کاری است که جورج میلر در فیلم «فوریوسا» از آن استفاده کرد. آرونوفسکی به تازگی برای به کار گرفتن هوش مصنوعی در فیلم جدیدش با انتقاد روبه رو شد و اسکورسیزی گفته از آن برای استوریبورد استفاده میکند.
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