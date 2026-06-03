جزییات مهمانی بزرگ ۲ روزه غدیر در ارومیه اعلام شد

حجت الاسم مهدی رستم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمانی دو روزه غدیر در ارومیه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ از میدان ولی فقیه تا سرداران برگزار می شود.

وی ادامه داد: در طول مسیر مهمانی غدیر ۵۷ موکب در بخش های مختلف اطعام غدیری، پرده خوانی، خطبه خوانی، برگزاری مسابقان فرهنگی و… به مردم خدمات ارائه می دهند.

حجت الاسلام رستم زاده از برپایی ۱۰ ایستگاه صلواتی در مسیر مهمانی غدیر در ارومیه خبر داد و گفت: همچنین ۲۰۰ برنامه مختلف در سطح مساجد و هیئت های مذهبی در ارومیه برگزار می شود.

دبیر کمیته مردمی ستاد غدیر ارومیه از برگزاری جشن غدیر ویژه بانوان در مصلی امام خمینی(ره) خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات کتابخوانی و فرهنگی از دیگر برنامه های غدیر در ارومیه است.

وی یادآور شد: در مسیر مهمانی غدیر برای اطعام علوی ۱۲ هزار پرس غذای گرم، ۱۰ تن هنداونه، ۷ تن سیب زمینی سرخ کرده و … توزیع می شود.