به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روحالله شاکری گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت پنج تا ۱۲ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ در محور قدیم قم - تهران و بالعکس ممنوع است.
وی اضافه کرد: رانندگان وسایل نقلیه سنگین که از استانهای غربی کشور به سمت تهران در حرکت هستند، میتوانند از مسیر آزادراه سلفچگان - ساوه - تهران استفاده کنند و رانندگانی که از آزادراه قم - کاشان به سمت تهران تردد دارند نیز میتوانند مسیر آزادراه قم - گرمسار را انتخاب نمایند.
وی با اشاره به افزایش حجم سفرها در ایام تعطیلات و مراسم ارتحال امام خمینی(ره)، پیشبینی کرد: ترافیک در محورهای مواصلاتی قم سنگین باشد و پلیس راه استان با استفاده از تمام ظرفیت و توان عملیاتی خود در جادههای استان حضور خواهد داشت.
شاکری تاکید کرد: تدابیر لازم برای ارتقای ایمنی سفرها و تسهیل در تردد مسافران اندیشیده شده و رانندگان باید ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با ماموران پلیس داشته باشند.
قم- رییس پلیس راه استان قم از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی این استان همزمان با آیین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روحالله شاکری گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت پنج تا ۱۲ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ در محور قدیم قم - تهران و بالعکس ممنوع است.
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