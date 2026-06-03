به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌الله شاکری گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت پنج تا ۱۲ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ در محور قدیم قم - تهران و بالعکس ممنوع است.



وی اضافه کرد: رانندگان وسایل نقلیه سنگین که از استان‌های غربی کشور به سمت تهران در حرکت هستند، می‌توانند از مسیر آزادراه سلفچگان - ساوه - تهران استفاده کنند و رانندگانی که از آزادراه قم - کاشان به سمت تهران تردد دارند نیز می‌توانند مسیر آزادراه قم - گرمسار را انتخاب نمایند.



وی با اشاره به افزایش حجم سفرها در ایام تعطیلات و مراسم ارتحال امام خمینی(ره)، پیش‌بینی کرد: ترافیک در محورهای مواصلاتی قم سنگین باشد و پلیس راه استان با استفاده از تمام ظرفیت و توان عملیاتی خود در جاده‌های استان حضور خواهد داشت.



شاکری تاکید کرد: تدابیر لازم برای ارتقای ایمنی سفرها و تسهیل در تردد مسافران اندیشیده شده و رانندگان باید ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با ماموران پلیس داشته باشند.