به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در محور چالوس از ساعات ابتدایی صبح چهارشنبه و به منظور مدیریت بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه، از ساعت ۱۰ محدودیت تردد در مسیر شمال به جنوب این محور اعمال و تردد به صورت یک‌طرفه از مسیر جنوب به شمال مدیریت شد.

وی افزود: این تصمیم با هدف روان‌سازی ترافیک، جلوگیری از شکل‌گیری گره‌های سنگین ترافیکی و ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای اتخاذ شد. خوشبختانه با اجرای این محدودیت و تخلیه تدریجی بار ترافیکی، شرایط تردد در محور به حالت عادی بازگشت.

جانشین پلیس راه فراجا تصریح کرد: بر همین اساس و با توجه به روان شدن جریان عبور و مرور، از ساعت ۱۷ امروز محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال به صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد در هر دو مسیر این محور برقرار خواهد بود.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور نیز گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال نیز در محدوده شهر دماوند بار ترافیکی سنگین مشاهده می‌شود.

به گفته وی، آزادراه تهران ـ پردیس در محدوده ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و همچنین محدوده عوارضی پردیس با ترافیک سنگین مواجه است و در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در حدوده‌های تقاطع شهید بابایی، جاجرود و شهر بومهن ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: تردد در آزادراه تهران ـ شمال، آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر، محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، آزادراه پردیس ـ تهران و محور قدیم بومهن ـ تهران روان است و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد، مهرشهر تا پل حصارک و محدوده ناصرآباد خبر داد و گفت: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده‌های ینگی امام، مهرشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان یادآور شد: محور پاتاوه ـ دهدشت همچنان مسدود بوده و رانندگان باید برای تردد در این مسیر از محورهای جایگزین استفاده کنند.