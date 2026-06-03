به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز به کار رسمی داوران جشنواره ملی دانش‌آموزی «کارینو»، دبیرخانه این رویداد فرهنگی و هنری به میزبانی آموزش‌وپرورش استان لرستان وارد مرحله ارزیابی آثار شد؛ جشنواره‌ای که تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

این جشنواره ملی با همکاری اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش و به دبیری آموزش‌وپرورش لرستان در رشته‌های متنوعی از جمله مجری‌گری، خبرنگاری، پادکست، پوستر، عکاسی، فیلم‌سازی با موبایل، استاپ‌موشن، نقالی و استندآپ‌کمدی برگزار می‌شود و دانش‌آموزان سراسر کشور تا پایان خردادماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، به همراه حجت‌الله مؤمنی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش استان، با حضور در جمع داوران این جشنواره، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، بر اهمیت فرایند دقیق داوری تأکید کردند.

سید عیسی سهرابی، در این دیدار و بازدید، استعدادیابی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی را مهم‌ترین هدف برگزاری جشنواره کارینو عنوان کرد و اظهار داشت: چنین رویدادهایی بستر شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری نسل نوجوان را فراهم می‌کند و زمینه هدایت هدفمند این استعدادها را مهیا می‌سازد.

حجت‌الله مؤمنی نیز با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از این جشنواره، آن را نشانه‌ای از پویایی جریان فرهنگی و هنری در مدارس کشور دانست و بر ضرورت حمایت مستمر از فعالیت‌های خلاقانه دانش‌آموزی تأکید کرد.

صیاد درگاه پور، رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش‌وپرورش لرستان، با اشاره به فرایند داوری آثار گفت: آثار برتر این جشنواره علاوه بر دریافت جوایز نفیس، از رسانه ملی نیز پخش خواهند شد که این موضوع انگیزه مضاعفی برای مشارکت دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

جشنواره ملی کارینو یکی از رویدادهای شاخص دانش‌آموزی کشور در حوزه رسانه و هنر به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در تقویت مهارت‌های ارتباطی، رسانه‌ای و خلاقانه نسل آینده ایفا کند. بر اساس اعلام دبیرخانه، دانش‌آموزان تا پایان خردادماه فرصت دارند در این رویداد ملی ثبت‌نام کرده و آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.