۳۲ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در مازندران صرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی بعدازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در مازندران اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تقویت قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در حال اجراست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به آمار تجمیعی اجرای این طرح در استان توضیح داد:از ابتدای اجرا یعنی ۱۷ دی ۱۴۰۴ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۸ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۵۹۵ تراکنش توسط خانوارهای مشمول ثبت شده است.

حسینی‌شیروانی افزود: در این مدت یک میلیون و ۷۶۱ هزار و ۴۶۶ خانوار از اعتبار اختصاص یافته در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده‌اند و مجموع اعتبار مصرف شده توسط مشمولان به ۱۸۲ هزار و ۳۲۵ میلیارد و ۹۳۱ میلیون و ۶۳۲ هزار ریال رسیده است.

وی با اشاره به عملکرد مرحله پنجم این طرح بیان داشت: از آغاز این مرحله از ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تا ۱۲ خردادماه سال جاری، در مجموع یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۵۵ تراکنش در فروشگاه‌های طرف قرارداد استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در این بازه زمانی یک میلیون و ۲۹۹ هزار و ۸۹۷ خانوار مازندرانی از مزایای طرح بهره‌مند شده‌اند و مجموع اعتبار مصرف شده توسط مشمولان به ۳۳ هزار و ۷۶۰ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۶۹۶ ریال رسیده است.

حسینی‌شیروانی تصریح کرد: کالابرگ الکترونیکی ضمن تسهیل دسترسی مردم به اقلام ضروری، به بهبود امنیت غذایی خانوارها و مدیریت بهتر هزینه‌های معیشتی کمک می‌کند.

وی همچنین هدف اصلی اجرای این طرح را حمایت مستقیم از معیشت مردم و کاهش فشار هزینه‌های خانوار عنوان کرد.

این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: همکاری مناسب فروشگاه‌های طرف قرارداد، همراهی دستگاه‌های اجرایی و استقبال مردم از عوامل موفقیت اجرای طرح در مازندران بوده و این روند با هدف حمایت هرچه بیشتر از خانوارهای مشمول ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم و مجموعه‌های اجرایی استان تأکید کرد: تمامی زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی مشمولان از مزایای طرح کالابرگ الکترونیکی فراهم شده و خانوارهای مشمول می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار تخصیص یافته برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خود استفاده کنند.