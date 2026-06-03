به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برنامهریزی و گرامیداشت سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، به ریاست مهندس توسلی، فرماندار شهرستان و با حضور حجت الاسلام والمسلمین خواجه کریمی،امام جمعه شهرستان و مسئولین دستگاههای اجرایی در سالن جلسات شهید سلیمانی فرمانداری برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خواجه کریمی، امام جمعه شهرستان، در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت ایام رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، بر ضرورت زنده نگهداشتن یاد و خاطره آن حضرت و تبیین عمیق آرمانهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان تأکید کرد و عموم مسئولان و آحاد جامعه را به مشارکت فعال در برگزاری شایسته مراسمات این ایام فراخواند.
فرماندار خوانسار نیز در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، بر ضرورت تبیین اندیشههای ایشان برای نسل جوان تأکید و اظهار کرد:خدمت به آرمانهای امام (ره)، تداوم راه انقلاب است و تمامی دستگاههای اجرایی مکلفاند با اجرای برنامههای فاخر و اثرگذار، این ایام را بهشایستگی گرامی بدارند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت فضا سازی شهرستان در این ایام، تأکید کرد: شهرداریها و دهیاریهای موظفاند با همکاری دستگاههای ذیربط، نسبت به فضاسازی معنوی شهرها و روستاها اقدام نمایند.
وی همچنین با اشاره به تقارن ایام ارتحال امام (ره) با عید سعید غدیر خم، بر برگزاری باشکوه برنامههای فرهنگی و مذهبی تأکید کرد و از برگزاری مراسم راهپیمایی گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و بزرگداشت عید سعید غدیر خبر داد.
فرماندار خوانسار از عموم مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان دعوت کرد تا با حضور پرشور در این مراسمات ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل، در جشن بزرگ امامت و ولایت شرکت نمایند و از تمامی اعضای ستاد خواستار فراهم سازی مقدمات برگزاری این مراسمات، با نظم و شکوه هرچهتمامتر شد.
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