به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، غلامرضا شمشیری، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی گفت: صندوق‌های پژوهش و فناوری بر اساس تبصره‌ها، مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مصوب تأسیس شده‌اند تا به‌عنوان بازوی حمایتی شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، خلاق و شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری فعالیت کنند و خدماتی همچون تسهیلات، ضمانت‌نامه و سایر حمایت‌های مالی را ارائه دهند.

وی افزود: در شرایط اخیر کشور، بسیاری از صندوق‌های پژوهش و فناوری با سه ریسک حقوقی، عملیاتی و فنی مواجه شده‌اند. بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌دلیل شرایط ایجادشده نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند؛ برخی موفق به دریافت مطالبات از کارفرمایان خود نشدند و در بخش ضمانت‌نامه‌ها نیز مواردی از نکول تعهدات رخ داد که این موضوع، صندوق‌های پژوهش و فناوری را نیز درگیر ریسک‌های جدی کرد.

شمشیری اظهارکرد: در چنین شرایطی لازم است معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای ناظر، منابع مالی جدیدی را به صندوق‌های پژوهش و فناوری تزریق کنند تا صندوق‌هایی که با نکول ضمانت‌نامه‌ها مواجه شده‌اند بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.

وی پیشنهاد داد بازه‌ای حدود ۱۲ ماه برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا صندوق‌ها فرصت تعامل با شرکت‌ها و بازگشت منابع مالی را داشته باشند و در عین حال، بازپرداخت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی نیز با تاخیر مواجه نشود.

مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از منابع تسهیلاتی صندوق‌ها متعلق به بخش خصوصی است، تصریح کرد: استمهال تسهیلات در بخش خصوصی نیازمند شرایط و ضوابط مشخصی است و بدون فراهم شدن این شرایط، امکان اجرای آن وجود ندارد، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در دوره وقوع شرایط بحرانی، صندوق‌هایی که به شرکت‌ها استمهال می‌دهند، از حمایت‌های مالی یا گرنت برخوردار شوند تا سود تسهیلات از شرکت‌ها دریافت نشود.

وی درباره نحوه پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: این تسهیلات از محل منابع جعاله، قرض‌الحسنه، مضاربه و مشارکت مدنی و حقوقی پرداخت می‌شود. بخشی از منابع جعاله نیز از صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین شده و انتظار صندوق‌های پژوهش و فناوری این است که صندوق نوآوری، با توجه به پذیرش ریسک توسط این صندوق‌ها، دوره‌ای سه تا شش ماهه برای استمهال بازپرداخت‌ها در نظر بگیرد.

شمشیری ادامه داد: بسیاری از شرکت‌ها در ماه‌های اخیر بازپرداختی به صندوق‌ها نداشتند و به همین دلیل، بازگشت منابع به صندوق نوآوری نیز با وقفه مواجه شده است. از سوی دیگر، بخش عمده منابع داخلی صندوق‌های پژوهش و فناوری در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌ها هزینه شده و برخی پروژه‌ها نیز به‌دلیل شرایط کشور با وقفه روبه‌رو شده‌اند.

وی تاکید کرد: در صورت امکان باید منابعی به‌صورت گرنت یا حمایت‌های جبرانی در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد تا شکاف مالی ایجادشده جبران شود؛ زیرا در غیر این صورت، سهامداران خصوصی انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پژوهش و فناوری نخواهند داشت.

مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های پیشرفته صنعتی درباره عملکرد این صندوق در سال گذشته و برنامه‌های امسال نیز گفت: برخلاف بسیاری از نهادهای مالی که در شرایط بحرانی با احتیاط شدید عمل می‌کنند، ما تلاش کردیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، به همین دلیل پرداخت تسهیلات در صندوق متوقف نشد و حتی در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵۰ درصدی را تجربه کردیم.

وی افزود: مدیریت دقیقی نیز بر نحوه تخصیص منابع انجام شد تا تسهیلات در محل درست هزینه شود و ریسک نکول کاهش یابد. بر همین اساس، وثایق محکم‌تری از شرکت‌ها دریافت شد؛ از جمله وثیقه درجه یک، ضمانت سهامداران و ضمانت حقوقی. همچنین اسناد لازم‌الاجرا و تعهدات محکم‌تری در قراردادها لحاظ شد تا در آینده مشکلی ایجاد نشود.

شمشیری در پایان خاطرنشان کرد: تسهیلات صرفاً برای پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص پیدا نکرد، زیرا اگر منابع مالی در مسیر صحیح هزینه نشود، شرکت‌ها در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه خواهند شد.