«مهمونی کیلومتری غدیر» در همه شهرستان های استان تهران برگزار می شود

خبرگزاری مهر، گروه استانها- امیرماهان محمدی یکتا: در آستانه عید سعید غدیر خم و همزمان با سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، فضای کشور حال و هوایی متفاوت به خود گرفته است، تقارن این دو مناسبت بزرگ با شرایط حساس منطقهای، استمرار جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی و همچنین یاد و نام شهدای والامقام، بهویژه فرماندهان شهید، سرداران رشید اسلام و قائد شهید، اهمیت برنامههای فرهنگی، تبلیغی و مردمی این ایام را دوچندان کرده است.
در همین راستا، برای بررسی برنامههای پیشبینی شده در شهرستانهای استان تهران، با حجتالاسلام منصور باقربیک تبریزی، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، به گفتوگو نشستهایم، حاصل آن در ادامه می آید:
* با توجه به شرایط ویژه کشور و تقارن مناسبتهای مهم پیش رو، ارزیابی شما از اهمیت برنامههای امسال چیست؟
امسال حقیقتاً شرایطی متفاوت و ویژه را تجربه میکنیم. از یک سو مسئله مقابله با استکبار جهانی و دشمنان قسمخورده اسلام و مکتب امیرالمؤمنین(ع) مطرح است و از سوی دیگر، تقارن عید بزرگ غدیر با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و همچنین یاد و خاطره شهدای عزیز، بهویژه فرماندهان و سرداران شهید اسلام، فضای خاصی را رقم زده است.
این مجموعه عوامل باعث شده تا برنامههای امسال صرفاً در قالب برنامههای معمول سالانه دیده نشود، بلکه با رویکردی ویژه، حماسی و متناسب با شرایط روز کشور طراحی و اجرا شود. معتقدیم که غدیر تنها یک جشن مذهبی نیست، بلکه نماد ولایت، وحدت و استمرار مسیر حق است و در چنین شرایطی باید با شکوه بیشتری برگزار شود.
* درباره برنامه سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) توضیح بفرمایید.
بر اساس تصمیمات و هماهنگیهای انجام شده، مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) فردا صبح در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. این مراسم از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و تا حدود ساعت ۱۱ ادامه خواهد داشت.
در این برنامه اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانوادههای معظم شهدا، فعالان فرهنگی و مذهبی و همچنین زائران و عاشقان امام راحل حضور خواهند داشت. هدف اصلی نیز تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی است.
* پس از پایان مراسم ارتحال، برنامههای عید غدیر چگونه دنبال خواهد شد؟
پس از اتمام مراسم سالگرد ارتحال، برنامههای گسترده عید غدیر در سطح شهرستانهای استان تهران آغاز میشود. خوشبختانه در هر ۱۴ شهرستان استان تهران، برنامههای متنوع و گستردهای پیشبینی شده است.
جشنهای مردمی از حدود ساعت ۳ تا ۴ بعدازظهر آغاز خواهند شد و تا ساعات پایانی شب ادامه مییابند، تلاش شده است این برنامهها به صورت منسجم، هماهنگ و با مشارکت گسترده مردم برگزار شوند تا شاهد جلوهای باشکوه از ارادت مردم به ساحت امیرالمؤمنین علی(ع) باشیم.
* جشنهای کیلومتری غدیر چه جایگاهی در برنامههای امسال دارند؟
جشنهای کیلومتری غدیر یکی از مهمترین بخشهای برنامههای امسال محسوب میشوند. این جشنها طی سالهای اخیر با استقبال گسترده مردم روبهرو شده و به یک حرکت بزرگ مردمی تبدیل شدهاند.
در شهرستانهای مختلف استان تهران نیز مسیرهایی برای برگزاری این جشنها در نظر گرفته شده است. در طول مسیر، موکبهای متعدد فرهنگی، پذیرایی، تبلیغی و خدماتی مستقر خواهند بود و برنامههای متنوعی برای خانوادهها، نوجوانان و جوانان تدارک دیده شده است.
هدف ما این است که فضای غدیر صرفاً به یک مراسم محدود نشود، بلکه به یک جشن فراگیر مردمی تبدیل شود که همه اقشار جامعه در آن نقشآفرینی کنند.
* به برنامههای تبیینی و تبلیغی اشاره کردید. این بخش شامل چه برنامههایی خواهد بود؟
یکی از محورهای اصلی فعالیت ما در این ایام، جهاد تبیین است. در کنار جشنها و برنامههای شاد مردمی، نشستهای معرفتی، سخنرانیهای تبیینی، برنامههای فرهنگی، مسابقات و فعالیتهای ویژه نوجوانان و جوانان نیز پیشبینی شده است.
غدیر صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست؛ بلکه یک مکتب فکری و اعتقادی است. بنابراین لازم است ابعاد مختلف این واقعه بزرگ برای نسل جوان تبیین شود و پیوند آن با مسائل امروز جامعه و جهان اسلام مورد توجه قرار گیرد.
* درباره تجمع شبانه که اشاره کردید، توضیح بیشتری ارائه دهید.
یکی از برنامههای مهم و تأثیرگذار امسال، تجمع شبانه مردم در پایان جشنهای غدیر است. تمامی موکبها و مجموعههایی که در طول روز برنامههای جشن را برگزار میکنند، در ساعات پایانی شب به سمت محلهای تعیین شده برای تجمع حرکت خواهند کرد.
برنامهریزی شده است که این حرکت به صورت پیادهروی مردمی انجام شود تا جلوهای از وحدت، همبستگی و حضور پرشور مردم به نمایش گذاشته شود. این تجمعات در ادامه همان حرکتهای مردمی و شبانهای است که طی ماههای گذشته شاهد آن بودهایم و ملت شریف ایران همواره حضور پررنگ خود را در آن نشان دادهاند.
امیدواریم امسال نیز شاهد حضور گسترده مردم در این برنامهها باشیم و این حضور پیام روشنی از وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و فرهنگ مقاومت به همراه داشته باشد.
* با توجه به گستردگی برنامهها، میزان مشارکت مردمی را چگونه ارزیابی میکنید؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان برنامهها با محوریت مردم و گروههای مردمی برگزار شدهاند، استقبال بسیار خوبی صورت گرفته است. امسال نیز هیئات مذهبی، مساجد، مجموعههای فرهنگی، گروههای جهادی، موکبداران و اقشار مختلف مردم نقش اصلی را در اجرای برنامهها برعهده دارند.
پیشبینی ما این است که شاهد حضوری گستردهتر از سالهای قبل باشیم؛ چرا که مردم ایران همواره در مناسبتهایی که با ارزشهای دینی، انقلابی و ملی گره خوردهاند، حضوری باشکوه داشتهاند.
* درباره موکبهای فعال در مراسم ارتحال حضرت امام(ره) اطلاعاتی در اختیار دارید؟
بخشی از موکبهای مستقر در حرم مطهر حضرت امام(ره) توسط مجموعههای مردمی شهرستان ری اداره میشوند و بخشی دیگر نیز با همکاری شهرداری تهران و سایر دستگاههای اجرایی خدماترسانی میکنند.
البته آنچه اهمیت دارد، آمادگی کامل مجموعههای خدمترسان برای پذیرایی و ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم است که خوشبختانه هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شده است.
* اگر نکته پایانی دارید، بفرمایید
از همه مردم عزیز دعوت میکنم همانگونه که همواره در صحنههای مختلف حضور داشتهاند، در برنامههای سالگرد ارتحال حضرت امام(ره)، جشنهای عید سعید غدیر و تجمعات مردمی شبانه نیز مشارکت فعال داشته باشند.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نمایش وحدت، انسجام ملی، تبعیت از ولایت و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت هستیم. امیدواریم همه این برنامهها با لطف الهی، عنایات حضرت ولیعصر(عج) و همت مردم مؤمن و انقلابی، به بهترین شکل برگزار شود.
عید غدیر امسال در حالی برگزار میشود که کشور در فضایی آمیخته با شور ولایت، یاد امام راحل و گرامیداشت شهدای انقلاب و مقاومت قرار دارد، آنگونه که مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران تأکید میکند، برنامههای پیشبینی شده تنها یک مجموعه جشن و مراسم نیست، بلکه نمادی از همبستگی ملی، تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و نمایش اقتدار فرهنگی و مردمی جامعه ایرانی است؛ حضوری که میتواند بار دیگر جلوهای از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ولایت و ارزشهای اسلامی را به نمایش بگذارد.
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