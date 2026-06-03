به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر، این واقعه بزرگ را تجلی تراز جاودانه حکمرانی اسلامی، عدالت‌محوری و پاسداشت کرامت انسانی دانست و تأکید کرد که غدیر صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه منشوری ماندگار برای اداره جامعه بر پایه مسئولیت‌پذیری، مردم‌داری و صیانت از حقوق عمومی است.

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان نماد عدالت، مدارا با مردم و استواری در اجرای حق، غدیر را الگویی ماندگار برای حکمرانی مبتنی بر خدمت به مردم و تأمین مصالح عمومی توصیف کرد.

پزشکیان همچنین با تأکید بر شرایط حساس کنونی کشور، بازگشت به آموزه‌های غدیر و سیره علوی را ضرورتی راهبردی برای عبور از چالش‌ها و تنگناهای موجود دانست و تصریح کرد که در مدیریت امور کشور هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ کرامت انسان، گره‌گشایی از مشکلات مردم و پاسداری از حقوق عمومی نیست.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا»

عید غدیر، فصل باران حقیقت بر شوره‌زار مسیر تاریخ است؛ روزی که دین به کمال خویش نائل آمد و چراغی فراراه بشر برافروخته شد که هیچ تندبادی را یارای خاموشی آن نیست. جان‌مایه واقعه غدیر، تحقق حکومتی است که در آن، زمامداران نه سرور مردم، بلکه امانت‌دار آنانند و ترازوی سنجش، تنها عدالت، مصلحت عامه و کرامت والای انسانی است.

عید غدیر، نه‌تنها یک فراز شکوهمند در تقویم تاریخ، بلکه تجلّی تراز جاودانه حکمرانی و فصل‌الخطاب پیوند آسمان با سرنوشت انسان است. در آن توقف نیمروزی در فاصله میان مکه و مدینه، پیام‌آور وحی، حضرت محمد مصطفی (ص)، دست حقیقتی را در مقام جانشین خود فراز آورد که صاحب آن، تندیس زرین عدالت و خط بطلان بر تبعیض، ستم و انحصار بود. امیرالمؤمنین علی (ع) در برکه غدیر که اقیانوس بی‌انتهای ولایت تا ابد از آن می‌جوشد، به‌عنوان مظهر «مدارا با خلق» و «صلابت در اجرای عدالت» معرفی شد؛ و لبیک حاضران به ولایت و جانشینی ایشان، نمونه‌ای اعلا از «مردم‌سالاری دینی» را در صدر اسلام جلوه‌گر ساخت.

امروز، در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز که مردم ما با همه شکیبایی و وفاداری، در کشاکش سختی‌ها و آزمون‌های بزرگ روزگار قرار دارند، بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت به آن چشمه زلال و پاک هستیم؛ پیام غدیر به ما صلا می‌دهد که در مدیریت امور این مُلک و ملت، هیچ مصلحتی بالاتر از کرامت انسان، گره‌گشایی از مشکلات آحاد جامعه و پاسداشت حقوق عمومی نیست. امروز برای عبور از تنگناهای موجود، الگوی ما همان صداقت علوی و صراحت بی‌لکنت در خدمت به مردم و صیانت از حقوق آنان است؛ چراکه منش غدیر، آمیزه‌ای از شجاعت در عمل و شفقت بر امت است.

این‌جانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره بنیان‌گذار فقید انقلاب و بزرگ‌داشت رهبر عظیم‌الشأن شهیدمان، این عید بزرگ و میثاق مبین را به محضر یکایک آزادگان جهان و دوست‌داران و شیعیان آن امام همام تبریک و تهنیت می‌گویم. از درگاه حضرت باری‌تعالی مسئلت دارم که ما را در این سنگر امانت و خدمت، به زیور عدل، صدق و شجاعت علی‌وار آراسته بدارد و گام‌هایمان را در مسیر آبادانی میهن عزیز اسلامی استوار گرداند.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

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