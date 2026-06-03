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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

کرملین: به طور نظام‌مند به حملات اوکراین پاسخ می‌دهیم

کرملین: به طور نظام‌مند به حملات اوکراین پاسخ می‌دهیم

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در واکنش به حمله نیروهای مسلح اوکراین به یک اتوبوس در «دونتسک» اعلام کرد: به طور نظام‌مند به حملات کی یف پاسخ می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در واکنش به حمله نیروهای مسلح اوکراین به یک اتوبوس در دونتسک در سخنانی اعلام کرد: کی‌یف با حمله به دونتسک بار دیگر غیرنظامیان را هدف قرار داد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: چنین جنایت‌ هایی باید مورد تحقیق قرار گیرند و همان‌طور که رئیس‌ جمهور گفته است، مجازات عاملان آن باید اجتناب‌ ناپذیر باشد.

دیمیتری پسکوف، سپس اضافه کرد: عملیات نظامی ویژه با هدف جلوگیری از حملات دشمن به مناطق روسیه ادامه دارد. به طور نظام‌ مند به حملات اوکراین پاسخ می‌دهیم.

وی افزود: بخش اصلی سخنرانی پوتین در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ به مسائل اقتصادی اختصاص خواهد داشت، اما شامل موضوعات سیاسی نیز خواهد شد.

کد مطلب 6849449

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