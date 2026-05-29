سرنگونی ۲۰۸ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۲۰۸ پهپاد اوکراینی خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی طی شب گذشته ۲۰۸ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله کراسنودار، کریمه و دریای آزوف رهگیری و سرنگون کردند.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده ‌اند.