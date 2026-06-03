به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی قزوین با اشاره به جایگاه والای ولایت در فرهنگ شیعه اظهار کرد: محبت به امیرالمؤمنین(ع) و پذیرش ولایت ایشان، بهترین رزق معنوی برای انسان است، اما بهره‌مندی از این نعمت نیازمند شناخت صحیح امام و جایگاه ولایت است.

وی افزود: امام‌شناسی در فرهنگ شیعه یک ضرورت و تکلیف مهم به شمار می‌رود؛ زیرا در طول تاریخ همواره جریان‌های انحرافی تلاش کرده‌اند خود را به جای امام حق معرفی کنند و از خلأ معرفتی مردم سوءاستفاده کنند.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: کسی که امیرالمؤمنین(ع) را به درستی بشناسد و در مسیر ولایت ایشان حرکت کند، هرگز دچار اشتباه در تشخیص حق و باطل نخواهد شد و امکان ندارد ولایت آن حضرت را با جریان دیگری جایگزین کند.

وی با بیان اینکه جامعه امروز در معرض تهدیدهای مختلف اعتقادی و فرهنگی قرار دارد، خاطرنشان کرد: شناخت عمیق نسبت به دین، توحید و ولایت، مهم‌ترین عامل مصونیت انسان در برابر آسیب‌ها و انحرافات فکری و اعتقادی است.

خضری با اشاره به واقعه غدیر گفت: پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم مسئله ولایت و رهبری امت اسلامی را به روشنی تبیین کردند، اما پس از رحلت ایشان، عده‌ای از این نعمت بزرگ الهی رویگردان شدند و مسیر دیگری را انتخاب کردند.

وی ادامه داد: غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تجلی اراده الهی برای هدایت جامعه اسلامی و تضمین استمرار مسیر حق پس از پیامبر اسلام(ص) است.

امام جمعه موقت قزوین در پایان تأکید کرد: امیرالمؤمنین(ع) محور ایمان، حقیقت و هدایت است و هرچه شناخت و محبت نسبت به آن حضرت در جامعه افزایش یابد، زمینه رشد معنوی، بصیرت دینی و استحکام اعتقادی مردم نیز تقویت خواهد شد.



