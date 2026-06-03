قزوین میزبان ۴۰۰ برنامه فرهنگی و مردمی در دهه امامت و ولایت خواهد بود

حمید سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت‌های بنیاد بین‌المللی غدیر به ایام دهه امامت و ولایت محدود نمی‌شود و در طول سال با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مختلف در حوزه تبیین معارف علوی و فرهنگ ولایت دنبال می‌شود.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی نهج‌البلاغه، شرح زیارات، آموزش احکام، مفاهیم قرآنی و سیره اهل‌بیت(ع) برای گروه‌های مختلف سنی از جمله برنامه‌هایی است که به‌صورت مستمر در طول سال اجرا می‌شود و هدف آن تعمیق معرفت دینی و نهادینه‌سازی فرهنگ ولایت در جامعه است.

قائم‌مقام بنیاد بین‌المللی غدیر استان قزوین با اشاره به نتایج این رویکرد آموزشی گفت: استمرار فعالیت‌ها در طول سال موجب شده تا موضوع ولایت از یک مناسبت مقطعی فراتر رفته و به یک گفتمان دائمی در میان اقشار مختلف جامعه تبدیل شود. همچنین طراحی مسیر آموزشی متناسب با سنین مختلف، زمینه بهره‌مندی طیف گسترده‌ای از مخاطبان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه شعار محوری برنامه‌های امسال «غدیر؛ میثاق امت با ولایت» انتخاب شده است، اظهار کرد: ویژه‌برنامه‌های دهه امامت و ولایت از عید قربان آغاز شده و تا روز مباهله ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگاه راهبردی به مناسبت‌های مرتبط با ولایت و امامت است.

سلیمانی ادامه داد: پیوند میان سه مناسبت بزرگ قربان، غدیر و مباهله، یک فصل فرهنگی و اعتقادی ممتد را شکل می‌دهد که می‌تواند نقش مهمی در تعمیق باورهای دینی و تقویت فرهنگ ولایت‌مداری در جامعه ایفا کند.

وی افزود: مفهوم «میثاق» در این شعار، بیانگر پیمانی عمیق و مسئولیت‌آفرین است و تلاش دارد مخاطب را از صرف آشنایی با یک واقعه تاریخی به مرحله تعهد و پایبندی عملی به آموزه‌های ولایت سوق دهد.

قائم‌مقام بنیاد بین‌المللی غدیر قزوین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مرکز استان گفت: همزمان با عید سعید غدیر، مسیر حدفاصل چهارراه هشت‌بهشت تا میدان سرداران قزوین میزبان موکب‌های فرهنگی، خدماتی و پذیرایی خواهد بود و مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع مردمی در این محدوده اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: در شهرستان‌های مختلف استان نیز با مشارکت نمایندگی‌های بنیاد غدیر، جشن‌ها، محافل فرهنگی، کاروان‌های شادی و موکب‌های مردمی برپا خواهد شد و در مجموع بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و مذهبی برای این ایام تدارک دیده شده است.

حرکت غدیر به سمت مردمی سازی

سلیمانی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری برنامه‌های غدیر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های غدیر در سال‌های اخیر، حرکت به سمت مردمی‌سازی بوده است؛ به‌گونه‌ای که این مناسبت از قالب برنامه‌های محدود و متمرکز خارج شده و به یک حرکت فراگیر در محلات، مساجد و شهرستان‌های مختلف تبدیل شده است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه منطقه و تحولات اخیر اظهار کرد: غدیر امسال در شرایطی برگزار می‌شود که ملت ایران در فضای خاصی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد و به همین دلیل این مناسبت، ابعاد عمیق‌تر و پیام‌های گسترده‌تری نسبت به سال‌های گذشته خواهد داشت.

قائم‌مقام بنیاد بین‌المللی غدیر استان قزوین افزود: حضور پرشور مردم در برنامه‌های غدیر نشان‌دهنده استحکام پیوند جامعه با فرهنگ ولایت است و این پیام را به بدخواهان منتقل می‌کند که اعتقادات دینی و ارزش‌های الهی ملت ایران با فشارها و تهدیدها تضعیف نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای صدها برنامه فرهنگی در سراسر استان، علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، حامل پیامی روشن برای جبهه مقاومت و ملت‌های آزادی‌خواه منطقه است؛ پیامی که بر استمرار مسیر ولایت، وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید دارد.

سلیمانی در پایان ابراز امیدواری کرد که برنامه‌های عید سعید غدیر امسال بتواند زمینه‌ساز تعمیق معرفت دینی، تقویت انسجام اجتماعی و ترویج فرهنگ ولایت در جامعه باشد و مورد رضایت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) قرار گیرد.