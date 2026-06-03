خبرگزاری مهر، گروه استان ها: عید غدیر خم در فرهنگ اسلامی تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نقطه عطفی در تبیین مسئله ولایت، رهبری و آینده امت اسلامی به شمار میرود. واقعهای که بنا بر اعتقاد مسلمانان، مسیر هدایت جامعه اسلامی را پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ترسیم کرد و به همین دلیل در طول قرنها همواره مورد توجه اندیشمندان، عالمان دینی و عموم مردم قرار داشته است.
در سالهای اخیر، برگزاری جشنهای مردمی غدیر در سراسر کشور با استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه همراه بوده است. در این میان، «مهمانی کیلومتری غدیر» به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای مردمی و فرهنگی کشور توانسته جلوهای متفاوت از مشارکت اجتماعی، نشاط عمومی و ارادت مردم به اهلبیت (ع) را به نمایش بگذارد. رویدادی که هر سال با حضور میلیونها نفر در شهرهای مختلف برگزار میشود و به یکی از نمادهای همبستگی اجتماعی و دینی تبدیل شده است.
اهمیت این رویداد مردمی در شرایط کنونی جامعه، موضوعی است که خبرنگار مهر در گفتگو با آیتالله سید محسن طاهری، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری به بررسی آن پرداخته است.
غدیر؛ پیامی فراتر از یک واقعه تاریخی
آیتالله سید محسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه عید غدیر اظهار کرد: غدیر تنها متعلق به یک گروه یا مذهب خاص نیست، بلکه متعلق به همه مسلمانان است؛ چرا که مسئله ولایت، هدایت و مدیریت جامعه اسلامی را تبیین میکند و به همین دلیل از مهمترین وقایع تاریخ اسلام به شمار میرود.
وی افزود: هرچه از زمان واقعه غدیر فاصله میگیریم، اهمیت پیام آن برای جوامع انسانی بیشتر آشکار میشود. امروز بشر با وجود پیشرفتهای علمی و فناوری، همچنان با بحرانهای اخلاقی، اجتماعی و هویتی مواجه است و پیام غدیر میتواند الگویی برای عدالت، معنویت و مدیریت مبتنی بر ارزشهای الهی باشد.
غدیر؛ محور وحدت امت اسلامی
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه غدیر محور وحدت و انسجام امت اسلامی است، گفت: برخی تصور میکنند پرداختن به غدیر صرفاً یک موضوع مذهبی است، در حالی که حقیقت این است که غدیر از مهمترین عوامل وحدت مسلمانان محسوب میشود؛ زیرا مسئله ولایت و رهبری جامعه اسلامی را مطرح میکند و بر ضرورت حرکت امت اسلامی حول محور ارزشهای الهی تأکید دارد.
طاهری با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان اسلام اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و همبستگی هستیم. دشمنان اسلام تلاش میکنند میان ملتها، اقوام و مذاهب اسلامی فاصله ایجاد کنند، اما مناسبتهایی مانند عید غدیر میتواند زمینهساز تقویت وحدت و همگرایی در جامعه باشد.
مهمانی کیلومتری غدیر؛ جلوهای از مشارکت مردمی
وی مهمانی کیلومتری غدیر را یکی از جلوههای ارزشمند این همبستگی مردمی دانست و افزود: این مراسم در سالهای اخیر به یک حرکت عظیم فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. حضور گسترده خانوادهها، جوانان، کودکان، هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی و اقشار مختلف جامعه در این رویداد نشان میدهد که فرهنگ ولایت همچنان در متن زندگی مردم جریان دارد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مهمانی کیلومتری غدیر تنها یک جشن خیابانی نیست؛ این اجتماع بزرگ مردمی حامل پیامهای مهمی است. از یک سو عشق و ارادت مردم به امیرالمؤمنین(ع) را به نمایش میگذارد و از سوی دیگر تصویری از وحدت، همدلی و مشارکت اجتماعی را ارائه میکند که برای جامعه امروز بسیار ارزشمند است.
پاسخ مردم به جنگ روایتها
وی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش کردهاند پیوند مردم با ارزشهای دینی را کمرنگ جلوه دهند، گفت: حضور پرشور مردم در مراسم غدیر پاسخی روشن به این تبلیغات است. هر سال شاهد هستیم که اقشار مختلف جامعه با انگیزه و اشتیاق در این برنامهها شرکت میکنند و این نشاندهنده عمق باورهای دینی و فرهنگی ملت ایران است.
طاهری تأکید کرد: یکی از ویژگیهای مهم مهمانی کیلومتری غدیر، مردمی بودن آن است. بخش عمده خدمات، پذیراییها و برنامههای فرهنگی توسط خود مردم، هیئتها و گروههای جهادی انجام میشود و همین موضوع به این حرکت عظیم هویت ویژهای بخشیده است.
نقش نسل جوان در تداوم فرهنگ ولایت
وی افزود: حضور کودکان و نوجوانان در این مراسم نیز اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا نسل جدید در چنین فضاهایی با فرهنگ اهلبیت(ع)، مفاهیم ولایت، ایثار، همدلی و مشارکت اجتماعی آشنا میشود و این سرمایهگذاری فرهنگی برای آینده جامعه بسیار ارزشمند است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری این جشن در شهرهای مختلف استان گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد استقبال گسترده مردم گلستان از برنامههای غدیری بودهایم و انتظار میرود امسال نیز این حضور پررنگتر از گذشته باشد.
غدیر؛ فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی
وی خاطرنشان کرد: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به نشاط اجتماعی، امید و همبستگی نیاز دارد و جشنهای مردمی غدیر میتواند نقش مؤثری در تقویت این مؤلفهها ایفا کند. هنگامی که هزاران نفر در کنار یکدیگر و با هدفی مشترک در یک مراسم فرهنگی و دینی حضور پیدا میکنند، پیام روشنی از وحدت و انسجام به جامعه مخابره میشود.
طاهری با دعوت از همه مردم استان برای حضور در مهمانی کیلومتری غدیر اظهار کرد: از خانوادهها، جوانان، نخبگان، اصناف، فعالان فرهنگی و همه اقشار جامعه دعوت میکنیم در این اجتماع بزرگ مردمی حضور یابند و در ترویج فرهنگ ولایت و امامت سهیم باشند.
وی افزود: حضور در این مراسم تنها شرکت در یک جشن نیست، بلکه مشارکت در یک حرکت فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی بزرگ است که میتواند سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش دهد و پیوند میان مردم و ارزشهای دینی را مستحکمتر کند.
غدیر؛ نماد وحدت و همدلی
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: غدیر پیامآور وحدت، عدالت و ولایت است و مهمانی کیلومتری غدیر فرصتی ارزشمند برای تجلی این مفاهیم در متن جامعه به شمار میرود. بیتردید هرچه حضور مردم در این مراسم گستردهتر باشد، پیام انسجام، همدلی و وفاداری به ارزشهای اسلامی نیز پررنگتر به گوش جهانیان خواهد رسید.
مهمانی کیلومتری غدیر در سالهای اخیر از یک مراسم مناسبتی فراتر رفته و به نمادی از مشارکت مردمی، انسجام اجتماعی و ارادت عمومی به فرهنگ اهلبیت(ع) تبدیل شده است. آنگونه که آیتالله طاهری تأکید میکند، این اجتماع بزرگ نهتنها یک جشن مذهبی، بلکه صحنهای برای نمایش وحدت، همدلی و سرمایه اجتماعی ملت ایران است؛ ظرفیتی که میتواند در شرایط حساس کنونی، بیش از گذشته به تقویت امید، انسجام ملی و پیوند جامعه با ارزشهای دینی کمک کند.
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