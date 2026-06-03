جشن مردمی غدیر در روستای چاووشی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دشتی عصر چهارشنبه در جشن مردمی غدیر روستای چاووشی اظهار کرد: همه خانواده‌ها، تریبون‌داران، ادارات و نهادها باید برای بزرگداشت دهه امامت و ولایت و نشر پیام نورانی رسول خدا(ص) تلاش کنند.

حجت‌الاسلام علی زاهددوست با بیان اینکه تبلیغ غدیر تنها به برگزاری جشن‌ها محدود نمی‌شود، افزود: تقویت امید در جامعه، حفظ وحدت ملی، پرهیز از اختلاف‌افکنی، حمایت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی و خدمت صادقانه به مردم از جلوه‌های عملی فرهنگ غدیر است.

امام جمعه دشتی با اشاره به آیه شریفه «الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ» تصریح کرد: دشمن زمانی ناامید می‌شود که امت اسلامی حول محور رهبری الهی متحد و منسجم باشد.

وی خاطرنشان کرد: پیام غدیر برای امروز ما این است که همان‌گونه که امت اسلامی در غدیر حول محور ولایت گرد آمد و دشمنان را مأیوس کرد، ملت ایران نیز با حفظ وحدت، تبعیت از رهبری و حضور در صحنه می‌تواند همه توطئه‌های دشمنان را خنثی کند.

حجت‌الاسلام زاهددوست، غدیر را نقشه راه امت اسلامی برای عبور از فتنه‌ها و رسیدن به عزت و اقتدار دانست و افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی، از جمله اجتماعات مردمی، یادآور همان بیعتی است که مسلمانان در غدیر با امیرالمؤمنین علی(ع) انجام دادند.

وی تأکید کرد: تجربه تاریخی نشان داده است هرگاه مردم حول محور ولایت جمع شده‌اند، کشور از بحران‌ها عبور کرده و جامعه بدون این محور وحدت‌بخش، در برابر توطئه‌ها و آسیب‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود.

امام جمعه دشتی در پایان گفت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی بیش از هر چیز به دنبال ایجاد تردید، اختلاف و فاصله میان امت اسلامی هستند و وظیفه همگان است که با ترویج فرهنگ غدیر، زمینه تقویت همبستگی و انسجام ملی را فراهم کنند.

