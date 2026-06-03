غدیر فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی است

حجت‌الاسلام یوسف پورآرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه راهبردی واقعه غدیر در تقویت وحدت و انسجام جامعه اسلامی، اظهار کرد: غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه منشور هدایت، ولایت و همبستگی امت اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین عنوان کرد: عید سعید غدیر خم از بزرگ‌ترین اعیاد اسلامی و نقطه عطفی در تاریخ اسلام است که پیام آن فراتر از یک واقعه تاریخی، ناظر به تداوم مسیر هدایت الهی و حفظ وحدت جامعه اسلامی است.

وی افزود: واقعه غدیر، تجلی اراده الهی در معرفی مسیر رهبری امت اسلامی پس از پیامبر اکرم (ص) است و بازخوانی پیام‌های این روز بزرگ می‌تواند نقش مؤثری در تقویت همبستگی، انسجام اجتماعی و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با بیان اینکه غدیر ظرفیت بزرگی برای تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ ولایت‌مداری در جامعه است، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین معارف غدیر و انتقال پیام‌های آن به نسل جوان هستیم؛ چراکه غدیر مظهر وحدت حول محور حق، عدالت و ولایت است.

وی با اشاره به ضرورت مردمی‌سازی برنامه‌های عید غدیر بیان کرد: برگزاری باشکوه جشن‌های غدیر نباید صرفاً به دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی محدود شود، بلکه این عید بزرگ زمانی به معنای واقعی خود می‌رسد که مردم در برگزاری و گرامیداشت آن نقش‌آفرینی کنند.

پورآرین خاطرنشان کرد: جشن‌های خیابانی غدیر یکی از جلوه‌های مهم ابراز محبت مردم به اهل‌بیت (ع) و نمایش وحدت و نشاط اجتماعی در جامعه اسلامی است و حضور گسترده مردم در این برنامه‌ها می‌تواند پیام‌آور همدلی، امید و انسجام ملی باشد.

وی ادامه داد: مواکب مردمی، ایستگاه‌های پذیرایی، برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های متنوعی که در ایام غدیر با محوریت مردم برگزار می‌شود، فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ علوی و تعمیق پیوندهای اجتماعی در جامعه فراهم می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با دعوت از عموم مردم برای مشارکت در جشن‌های عید غدیر تأکید کرد: انتظار می‌رود خانواده‌ها، جوانان، هیئات مذهبی، تشکل‌های مردمی و فعالان فرهنگی با حضور پرشور خود در جشن‌های خیابانی غدیر، جلوه‌ای باشکوه از محبت به امیرالمؤمنین (ع) و پایبندی به ارزش‌های اسلامی را به نمایش بگذارند.

وی در پایان گفت: عید غدیر فرصت مغتنمی برای تقویت وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی است و هرچه این مناسبت با مشارکت گسترده‌تر مردم گرامی داشته شود، آثار و برکات آن در جامعه اسلامی بیشتر نمایان خواهد شد.