به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان خمینی‌شهر، مدرسه شش‌کلاسه خدیجه داورپناه را به بهره‌برداری رساند.

این واحد آموزشی با مشارکت خیر نیک‌اندیش محمدتقی داورپناه ساخته شده و در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان منطقه مورد استفاده قرار گرفت. احداث این مدرسه بخشی از برنامه‌های توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان خمینی‌شهر به شمار می‌رود؛ شهرستانی که به دلیل جمعیت قابل توجه دانش‌آموزی، با نیاز جدی به افزایش فضاهای آموزشی استاندارد مواجه است.

مدرسه خدیجه داورپناه یکی از پنج اقدام مهم آموزشی در چارچوب طرح توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی در این شهرستان محسوب می‌شود. بهره‌برداری از این پروژه می‌تواند نقش مهمی در کاهش تراکم کلاس‌ها و ارتقای کیفیت آموزش در منطقه ایفا کند.

همزمان با این برنامه، چند پروژه دیگر نیز در حوزه آموزش و ورزش دانش‌آموزی در خمینی‌شهر مورد توجه قرار گرفته است. آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه پروفسور ظهیر میردامادی، مدرسه ۱۲ کلاسه امام حسن مجتبی (ع)، و سالن ورزشی آرمان منظریه از جمله این طرح‌ها بود. همچنین سالن ورزشی شهید سلیمانی نیز در این سفر افتتاح شد.

استاندار اصفهان در جریان بازدید از این مدرسه و سایر پروژه‌ها، روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان خمینی‌شهر را بررسی کرد و بر ضرورت گسترش فضاهای آموزشی متناسب با رشد جمعیت دانش‌آموزی در مناطق پرتراکم تأکید کرد. افتتاح این پروژه‌ها در راستای سیاست‌های توسعه‌ای استان برای ارتقای شاخص‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی در مناطق مختلف انجام شده است.