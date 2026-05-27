بازگشت نساجی به صدر جدول/ پیروزی ارزشمند برای سایپا

به گزارش خبرنگار مهر. دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ دسته اول فوتبال امروز چهارشنبه ۶ خرداد با برگزاری ۹ دیدار پیگیری شد که در مهم ترین بازیها سایپا موفق شد با یک گل مس شهربابک را شکست دهد و نساجی هم با پیروزی مقابل مس کرمان به صدر جدول بازگشت.
نتایج دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:
* شهرداری نوشهر صفر - پارس جنوبی جم ۲
* نیروی زمینی صفر - هوادار صفر
* نود ارومیه صفر - آریو اسلامشهر صفر
* مس کرمان یک - نساجی ۲
* بعثت کرمانشاه ۲ - شناورسازی قشم صفر
* داماش گیلان صفر - نفت و گاز گچساران یک
* سایپا یک - مس شهربابک صفر
* پالایش نفت بندرعباس یک - فرد البرز صفر
* صنعت نفت آبادان یک - کارا گستر (مس سونگون) صفر
