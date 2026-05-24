اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای احیا و بازسازی بناهای تاریخی مهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش شهابی روز یکشنبه در نشست تخصصی که به مناسبت روز جهانی موزه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد برگزار شد، افزود: با هدف صیانت از مواریث کهن و ارزشمند این منطقه، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد موفق به تامین و تصویب این مبلغ برای استمرار پروژههای مرمتی و فعالیتهای پژوهشی شدهاند که این اقدام گامی موثر در جهت تقویت زیرساختهای گردشگری و حفظ اصالت معماری شهر به شمار میرود.
وی افزود: عملیات بازسازی «کاروانسرای سیمون» به عنوان یکی از بناهای شاخص، با جدیت در دستور کار قرار دارد و در کنار آن، ایجاد یک بازارچه دائمی صنایعدستی با هدف رونق اقتصادی و ترویج هنرهای بومی در جوار این بنا در دست اقدام است که میتواند به یکی از قطبهای جذب گردشگر تبدیل شود.
رییس شورای اسلامی شهر مهاباد گفت: حفظ و احیای جدارههای تاریخی در محدوده مرکزی شهر، با اولویت صیانت از بافت سنتی و هویت بصری آن، بهصورت مستمر دنبال میشود تا ضمن پیشگیری از تخریب، شاهد بازآفرینی شهری با رعایت استانداردهای تاریخی باشیم.
شهابی همچنین از تخصیص ردیف بودجه مشخص برای کاوشهای باستانشناسی در تپههای تاریخی و محوطههای باستانی شهر خبر داد و تصریح کرد: تداوم کاوشهای علمی در «تپه شایگان» و محوطه تاریخی «بردهکنته» از جمله برنامههای مهم امسال است که با همکاری اداره میراثفرهنگی دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، تعیین حریم قانونی و تملک آن دسته از بافتهای باارزش و اماکن تاریخی که در سطح شهر در معرض تهدید یا فرسایش قرار دارند، از دیگر اولویتهای پیشبینی شده در این اعتبار تخصیصی است تا زمینه حفاظت حداکثری از آنها فراهم شود.
رییس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مهاباد در ادامه این نشست هم با قدردانی از اهتمام شورای اسلامی و شهرداری در تخصیص این بودجه، بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای معرفی بهتر ظرفیتهای تاریخی این شهر در سطح ملی و بینالمللی تاکید کرد.
