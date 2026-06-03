به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم برداشت اولین عسل بهاره اظهار کرد: سالانه سه هزار و ۵۰۰ تن عسل در استان تولید میشود که از این میزان یک هزار و ۶۰۰ تن سهم زنبورداران بومی است.
وی افزود: با توجه به بارشهای مطلوب امسال و بهبود وضعیت پوشش گیاهی، پیشبینی میشود میزان برداشت عسل چهلگیاه که از فروردین تا پایان خردادماه انجام میشود، نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را داشته باشد.
فعالیت ۱۵۰۰ زنبوردار
بحرانی ادامه داد: ۵۶۰ زنبوردار بومی با بیش از ۱۰۰ هزار کلنی فعال در این صنعت اشتغال دارند، بهدلیل شرایط اقلیمی منحصربهفرد این استان که امکان فعالیت زنبورستانها را تا ۹ ماه در سال فراهم میکند.
وی افزود: سالانه بیش از هزار زنبوردار مهاجر نیز از سایر استانها به این منطقه وارد میشوند و بر این اساس در زمان کنونی بوشهر به قطب مهم تولید این محصول در کشور تبدیل شدهاست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر، شهرستانهای دشتستان، دشتی، تنگستان و جم را کانونهای اصلی تمرکز صنعت تولید عسل در این استان عنوان کرد و گفت: بوشهر علاوه بر تولید عسل، به یکی از مراکز مهم پرورش ملکه زنبورعسل در سطح کشور تبدیل شده و توانایی بالایی در تأمین نیاز سایر استانها دارد.
توسعه کارگاههای بستهبندی و تجهیزات کندوسازی
وی افزود: تولید محصولات جانبی نظیر ژل رویال، برهموم، ملکه و بچه کندو، در کنار توسعه کارگاههای بستهبندی و تجهیزات کندوسازی، زنجیره ارزش زنبورداری در استان بوشهر را تکمیل کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: ترکیب شرایط اقلیمی مناسب، افزایش بارندگیها و ظرفیت بالای تولید، بوشهر را به یکی از مهمترین استانهای کشور در حوزه فرآوردههای زنبورعسل تبدیل کرده و برنامهریزی برای ارتقای کیفی این تولیدات در دستور کار است.
نظر شما