نقش هنر در شکوه غدیر؛ از نقالی تا تئاتر خیابانی در خدمت وحدت

خبرگزاری مهر، گروه استانها-عاطفه وفاییان: عید غدیر خم، بهعنوان یکی از مهمترین اعیاد اسلامی، همواره بستری برای تجلی همبستگی، همدلی و نمایش هویت دینی و ملی مردم ایران بوده است. غدیر فرصتی برای بازخوانی مفهوم ولایت و نقش آن در انسجام اجتماعی و تقویت سرمایههای فرهنگی جامعه به شمار میآید. در سالهای اخیر، برگزاری جشنهای گسترده مردمی در قالب اجتماعات خیابانی، جلوهای تازه از مشارکت عمومی و نشاط اجتماعی را به نمایش گذاشته است.
جشنهای مردمی غدیر، بهویژه در شهرهای زیارتی همچون مشهد مقدس، علاوه بر بُعد معنوی، کارکردی اجتماعی نیز پیدا کردهاند؛ کارکردی که در آن هنر، فرهنگ و حضور داوطلبانه مردم در کنار یکدیگر، تصویری از وحدت و همبستگی ملی ترسیم میکند. مشارکت هنرمندان در عرصههایی چون نقالی، تئاتر خیابانی، موسیقی و هنرهای تجسمی، این رویداد را به صحنهای پویا برای پیوند میان فرهنگ آیینی و نشاط عمومی تبدیل کرده است.
در شرایطی که حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه همدلی از اهمیت ویژهای برخوردار است، عید غدیر میتواند نقطه تمرکزی برای بازآفرینی این پیوندها باشد. حضور گسترده مردم در این اجتماعات، علاوه بر گرامیداشت یک واقعه تاریخی مذهبی، نمادی از همگرایی اجتماعی و نمایش سرمایه انسانی جامعه محسوب میشود؛ حضوری که میتواند به تقویت امید، نشاط و همبستگی در فضای عمومی بینجامد.
جشن غدیر؛ افزایش نشاط اجتماعی، تقویت انسجام ملی
محمد خالقی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت از عموم مردم و زائران علیبنموسیالرضا (ع) برای گرامیداشت باشکوه عید غدیر خم، بر نقش محوری ولایت در حفظ انسجام و وحدت ملی تأکید کرد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی هرگونه اختلاف و تفرقه در جامعه خدمت به دشمن محسوب میشود، اظهار کرد: ولایت محور وحدت در جامعه ماست و عید غدیر بهانهای بسیار باشکوه برای توجه به این موضوع و نمایش وحدت ملی است. از مردم دعوت میکنیم که علاوه بر گرامیداشت عیداللهالاکبر و حضور پرشور در مراسمات، حفظ انسجام ملی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست را مدنظر داشته باشند تا حضور پرشور مردم در صحنه با رنگ و لعاب گرامیداشت ولایت همراه شود.
وی از همراهی هنرمندان با مردم از ابتدای این اجتماعات خبر داد و گفت: از ابتدای حضور مردم در میدان، هنرمندان نیز در کنار آنها بوده و در قالبهای مختلفی از جمله خطاطی، موسیقی، تئاتر خیابانی، نقاشی و نقالی فعالیت داشتهاند.
خالقی در خصوص مکانهای حضور هنرمندان برای زائران و مجاوران حرم رضوی بیان کرد: برای زائران عزیز که به مشهد سفر میکنند، میدان شریعتی (تقیآباد) و میدان بسیج (فلکه برق) بیشترین کانون توجه برای اعزام هنرمندان و اجرای برنامههاست. برای همشهریان مشهدی نیز، میدان جانباز به عنوان یکی از تجمعات اصلی در نظر گرفته شده است. البته در حال بررسی پیشنهاداتی برای طراحی برنامههای خاصتر در مکانهایی مانند آرامگاه فردوسی و طرقبه هستیم تا برای ساکنین این مناطق نیز برنامههایی اجرا شود. هدف ما از این برنامهریزیها، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت انسجام ملی و نمایش حضور پرشور مردم در میدان است که امیدواریم به بهترین شکل محقق شود.
غدیر نماد همراهی با ولایت است
قاسم رفیعا، شاعر آیینی و خالق اثر ماندگار «بچه محله امام رضا (ع)» در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم حضور باشکوه مردم در جشنهای خیابانی «میهمانی کیلومتری» غدیر، این رویداد را فرصتی برای تجدید بیعت و تداوم همدلی با نظام و انقلاب دانست و اظهار کرد: تاریخ غدیر به ما میآموزد که نباید تنها به حضور مقطعی بسنده کرد، بلکه باید تا پایان پای اعتقادات و آرمانها ایستاد.
شاعر آیینی و خالق اثر ماندگار «بچه محله امام رضا (ع)» ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در این اجتماعات پرشور، به واکاوی اهمیت حضور میدانی مردم در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی پرداخت و بیان کرد: مردم ایران همواره در میدانهای مختلف حضوری فعال و درخشان داشتهاند.
وی گفت: به عنوان کسی که سالها با نام «بچهمحله امام رضا (ع)» شناخته میشوم، از همه هموطنان در خراسان رضوی دعوت میکنم تا با حضور پرشور خود در این اجتماع و رویداد عظیم و باشکوه ملی شرکت کنند. این حضور میتواند اتفاقی مبارک و تأثیرگذار باشد و تداومبخش حرکت عظیم و باشکوه ملی مردم ایران در مسیر انقلاب باشد.
رفیعا با اشاره به پیوند عمیق میان مقوله غدیر و حضور مردم تصریح کرد: مقوله غدیر ذاتاً با مفهوم همخوانی، همسانی و همراهی مردم گره خورده است.
شاعر آیینی و خالق اثر ماندگار «بچه محله امام رضا (ع)» با آسیبشناسی تاریخی واقعه غدیر، به نکتهای کلیدی اشاره کرد و افزود: اگر در آن روزگار، حضور مردم همراه با اندیشه، تدبیر و درایت میبود، شاهد اتفاقات تلخ بعد از ماجرای غدیر نمیبودیم.
وی با تشریح این دیدگاه افزود: بسیاری از مردم در آن روز بیعت کردند، اما پس از گذشت زمان، تنها تعداد اندکی در کنار مولا علی (ع) ماندند. مشکل این بود که صرفاً بیعت صورت گرفت، اما عقبه کار محکم نشد و مردم مسیر را ادامه ندادند. این تجربه تاریخی به ما میآموزد که نباید تنها به حضور لحظهای یا صرفاً رأی دادن و تأیید کردن بسنده کرد، بلکه باید تا پایان پای اعتقادات و نظام ایستادگی کرد.
رفیعا با تأکید بر اینکه ملت ایران در بزنگاههای تاریخی ثابت کردهاند که با تمام وجود حامی نظام و انقلاب هستند، خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم که مردم ایران با حضور مستمر در میدان، همدلی و همراهی خود را بیش از پیش به اثبات رساندهاند. همانطور که در ماههای اخیر مردم در صحنهها حضور داشتند، امیدوارم هموطنان ما در شهر طرقبه و مردم خوب و بزرگ ایران این حضور را در جشنهای غدیر نیز تداوم بخشند.
شکوه غدیر؛ حماسههای شاهنامه
جواد همایونی، مرشد و نقال برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم در این صحنه، نه تنها یک مشارکت اجتماعی، بلکه یک ضرورت تاریخی است که غفلت از آن میتواند حسرتی ابدی برای انسان به همراه داشته باشد.
این مرشد و نقال برجسته مردم را «مبعوثشدگان» این عرصه خواند و تأکید کرد: هر کس در این زمان حساس از حضور در اجتماع حق غفلت کند، در آیندهای نزدیک دچار افسوس عمیقی خواهد شد.
وی با اشاره به ابعاد تاریخی و معنوی این رویدادها، وضعیت امروز را قابل قیاس با بزنگاههای بزرگ تاریخ دانست و افزود: حادثه کربلا و نحوه مواجهه افراد با جبهه حق، الگویی برای امروز است؛ چرا که در آن دوران کسانی که امام حسین(ع) را تنها گذاشتند، در نهایت شاهد پیروزی جبهه حق بودند و حسرتِ کنار مردم نبودن، سهم آنان شد. از دیدگاه این نقال پیشکسوت، امروز نیز پیروزی جبهه حق صددرصدی است و این اجتماعات، فرصتی برای هر فرد است تا سهمی از این پیروزی و عظمت داشته باشد.
همایونی در ادامه با نگاهی متفاوت به پیشینه هنری خود، پیوند میان اسطورههای ملی و واقعیتهای امروز را به تصویر کشید.
مرشد خراسانی که سالها روایتگر قصههای رستم، کاوه آهنگر و آرش کمانگیر بوده، خاطرنشان کرد: همواره گمان میرفت این قهرمانان تنها در افسانهها جای دارند، اما این شبها با حضور در میان مردم، شاهد جلوهگری همان حماسهها در وجود آحاد جامعه است.
وی گفت: رستمها و کاوههای واقعی امروز در میان همین مردم حاضرند و با حضورشان عزت و استواری این مملکت را به نمایش میگذارند.
همایونی خطاب به سایر روایتگران و هنرمندان آیینی تأکید کرد: وظیفه امروز آنان، بازتاب دادن همین تجلیهای حماسی در بستر ارادت به امیرالمؤمنین(ع) است.
این هنرمند نقال که در ایام اخیر بیش از شصت اجرای حماسی را برای مردم به نمایش گذاشته است، از برنامههای فشرده خود برای شب عید غدیر خبر داد و اعلام کرد: هر شب سه تا چهار اجرای میدانی دارد که بخشی از عهد او با مردم برای زنده نگه داشتن فرهنگ رجزخوانی و نقالی است.
وی گفت: طبق برنامهریزی صورت گرفته، چهارشنبه شب عید غدیر خم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، ابتدا در مسجد ثامنالائمه(ع) در محدوده سلامت حضور مییابد و پس از آن در تئاتر جانباز به اجرای برنامه میپردازد. نقطه پایان برنامههای امشب او، پارک ملت خواهد بود
همایونی ضمن دعوت از تمامی هموطنان برای حضور پرشور در این جشنهای بزرگ خیابانی، حضور در این اجتماعات را نه یک گردهمایی ساده، بلکه بیعتی دانست که آیندگان از آن به نیکی یاد خواهند کرد و جلوهای از قدرت مردم در تاریخ ثبت خواهد شد.
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