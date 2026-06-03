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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

جاده چالوس به فناوری‌های هوشمند هواشناسی تجهیز می‌شود

جاده چالوس به فناوری‌های هوشمند هواشناسی تجهیز می‌شود

چالوس - معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: تجهیز محور تهران‑چالوس به فناوری‌های نوین و هوشمند هواشناسی جزو برنامه است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرح محمدی عصر چهارشنبه در نشست مسئولان شهرستان چالوس از تغییر رویکرد اساسی در ارائه خدمات هواشناسی به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داد و گفت: رویه سنتی اعلام پارامترهای جوی بدون در نظر گرفتن نیاز مخاطب، جای خود را به پیش‌بینی‌های کاربردی و اثرگذار داده است.

وی با اعلام اینکه دو سامانه جدید هواشناسی جاده‌ای در محور تهران‑چالوس نصب و راه‌اندازی شده، تأکید کرد: این محور به دلیل تردد سنگین خودروهای سبک و سنگین و وقوع مکرر ریزش‌های کوهستانی و مه گرفتگی، به عنوان پایلوت اصلی طرح توسعه سامانه‌های پایش جاده‌ای انتخاب شده است.

معاون سازمان هواشناسی کشور یکی از مهمترین دستاوردهای این پروژه را تشکیل کارگروه ویژه توسعه سامانه پایش، پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی هواشناسی جاده‌ای عنوان کرد و افزود: خروجی این کارگروه، ارائه اطلاعات جوی در قالب توصیه‌های عملی و هشدارهای لحظه‌ای برای رانندگان، پلیس راه و دستگاه‌های امدادی خواهد بود.

به گفته محمدی، در این طرح استان‌های تهران، البرز و مازندران با هماهنگی مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی، مسئولیت نظارت و تأمین داده‌های محلی را بر عهده دارند تا نتایج این پروژه پایلوت، الگویی برای سایر محورهای کوهستانی و پرتردد کشور شود.

وی درباره اینکه چه تفاوتی بین سامانه‌های قدیم و جدید وجود دارد، توضیح داد: سامانه‌های پیشین صرفاً وضعیت موجود جاده را گزارش می‌کردند، اما سامانه‌های جدید قابلیت پیش‌بینی شرایط ناپایدار جوی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت را دارند و اطلاعات را به صورت شفاف و قابل استفاده برای عموم مسافران ارائه می‌دهند.

معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف مستلزم تأمین اعتبارات پایدار و همکاری میان‌بخشی است و برنامه‌ریزی برای نصب تجهیزات به‌روزتر در آینده نیز در دستور کار قرار دارد تا دیگر هیچ جاده‌ای در کشور بدون پوشش هوشمند هواشناسی نماند.

کد مطلب 6849596

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