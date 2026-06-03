به گزارش خبرنگار مهر، فرح محمدی عصر چهارشنبه در نشست مسئولان شهرستان چالوس از تغییر رویکرد اساسی در ارائه خدمات هواشناسی به بخش حملونقل جادهای خبر داد و گفت: رویه سنتی اعلام پارامترهای جوی بدون در نظر گرفتن نیاز مخاطب، جای خود را به پیشبینیهای کاربردی و اثرگذار داده است.
وی با اعلام اینکه دو سامانه جدید هواشناسی جادهای در محور تهران‑چالوس نصب و راهاندازی شده، تأکید کرد: این محور به دلیل تردد سنگین خودروهای سبک و سنگین و وقوع مکرر ریزشهای کوهستانی و مه گرفتگی، به عنوان پایلوت اصلی طرح توسعه سامانههای پایش جادهای انتخاب شده است.
معاون سازمان هواشناسی کشور یکی از مهمترین دستاوردهای این پروژه را تشکیل کارگروه ویژه توسعه سامانه پایش، پیشبینی و اطلاعرسانی هواشناسی جادهای عنوان کرد و افزود: خروجی این کارگروه، ارائه اطلاعات جوی در قالب توصیههای عملی و هشدارهای لحظهای برای رانندگان، پلیس راه و دستگاههای امدادی خواهد بود.
به گفته محمدی، در این طرح استانهای تهران، البرز و مازندران با هماهنگی مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی، مسئولیت نظارت و تأمین دادههای محلی را بر عهده دارند تا نتایج این پروژه پایلوت، الگویی برای سایر محورهای کوهستانی و پرتردد کشور شود.
وی درباره اینکه چه تفاوتی بین سامانههای قدیم و جدید وجود دارد، توضیح داد: سامانههای پیشین صرفاً وضعیت موجود جاده را گزارش میکردند، اما سامانههای جدید قابلیت پیشبینی شرایط ناپایدار جوی در بازههای زمانی کوتاهمدت را دارند و اطلاعات را به صورت شفاف و قابل استفاده برای عموم مسافران ارائه میدهند.
معاون توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف مستلزم تأمین اعتبارات پایدار و همکاری میانبخشی است و برنامهریزی برای نصب تجهیزات بهروزتر در آینده نیز در دستور کار قرار دارد تا دیگر هیچ جادهای در کشور بدون پوشش هوشمند هواشناسی نماند.
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