کاهش ۶۰ درصدی شکایات کارگری در جزیره خارگ

ایمان کارگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۷۰ شکایت کارگری در سال ۱۴۰۴ در هیأت تشخیص این اداره ثبت شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش ۶۰ درصدی داشته است.وی افزود: افزایش بازرسی های ادواری و نظارت مستمر بر کارگاه ها و برگزاری منظم کمیسیون کارگری باعث کاهش شکایات کارگری در سال گذشته شده است.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارگ بیان کرد: تدبیر و برنامه ریزی بخشدار ویژه خارگ آقای حسین پور در تشکیل جلسات کمیسیون کارگری و پیگیری و حضور مستمر کلیه اعضا در جلسات و تعامل نزدیک با این اداره، یکی از عوامل تأثیر گذار در کاهش شکایات کارگری می باشد.

کارگرزاده در پایان اظهار داشت: طبق ماده ۹۶ قانون کار بازرسان کار با انجام بازرسی‌های مستمر و دقیق از کارگاه ها و نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار باعث بهبود شرایط کاری و ارتقای رفاه کارگران می‌شود.