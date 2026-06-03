برپایی ۹۵ موکب به منظور ترویج فرهنگ غدیر در ملایر

صابر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح برنامههای عید غدیر در ملایر با بیان اینکه ۹۵ موکب در نقاط مختلف شهرستان ملایر برای میزبانی از شهروندان و ترویج فرهنگ غدیر برپا میشود، اظهار کرد: از مجموع ۹۵ موکب در نظر گرفته شده، ۴۵ موکب به صورت تخصصی و ویژه در روز عید غدیر پنجشنبه در نقاط کانونی شهر از جمله چهارراه خیام و پارک چمران مستقر شده و به ارائه خدمات متنوع به شهروندان خواهند پرداخت.
وی با تأکید بر ماهیت کاملاً مردمی این مواکب افزود: تمامی فعالیتهای این ستاد بر محوریت ظرفیتهای خودجوش مردمی استوار است و ادارات شهرستان نیز در یک رویکرد همدلانه، تنها به عنوان تسهیلگر در کنار مردم حضور دارند.
مسئول ستاد مردمی مواکب عید غدیر شهرستان ملایر تصریح کرد: شهرداری ملایر نیز همکاری مؤثری در تأمین سازهها و آمادهسازی زیرساختهای لازم برای برپایی این مواکب داشته است.
وی با اشاره به رویکرد تمرکززدایی در برگزاری مراسم امسال، اضافه کرد: خدماترسانی مواکب تنها محدود به مراکز اصلی شهر نبوده و در تمامی محلات، مساجد، پایگاههای بسیج و قرارگاههای فرهنگی شاهد استقبال پرشور و فعالیت خودجوش شهروندان هستیم تا فضای عید غدیر در همه مناطق شهرستان ملموس باشد.
بیات در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای متنوع فرهنگی اشاره کرد و گفت: با هدف ایجاد فضای نشاطآور برای خانوادهها، غرفههای ویژهای برای کودکان در کنار مواکب پذیرایی در نظر گرفته شده و با همکاری آموزشوپرورش، گروههای سرود، مداحان و سخنرانان مذهبی با حضور در این مواکب، به اجرای برنامههای تبیینی و جشنهای آیینی خواهند پرداخت.
مسئول ستاد مردمی مواکب عید غدیر شهرستان ملایر ادامه داد: هماکنون شهرستان ملایر با استقرار مواکب در میادین اصلی، معابر پرتردد و محلات مختلف، آماده استقبال از جشن بزرگ غدیر و پذیرایی از مشتاقان ولایت علوی است.
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