به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برپایی مواکب جهادی همزمان با عید غدیر خم، اظهار کرد: در مجموع ۲۱۴ موکب در سطح استان فعال شد.
وی افزود: از این تعداد، ۱۴۶ موکب در حوزه پذیرایی، ۵۴ موکب در بخش فعالیتهای فرهنگی و ۱۴ موکب نیز در زمینه خدمات تخصصی به زائران و شهروندان خدمات ارائه کردند.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از چهار هزار و ۲۲۰ جهادگر در این حرکت مردمی مشارکت داشتند، تصریح کرد: در جریان این برنامه، به بیش از ۸۰۷ هزار نفر خدماترسانی شد.
هنری ادامه داد: ارزش ریالی خدمات ارائهشده در این مواکب بیش از ۸۹ میلیارد ریال برآورد میشود.
وی با اشاره به تنوع خدمات در بخش پذیرایی گفت: انواع چای، شربت، دمنوش، شیرینی، ساندویچ، آب، شیرکاکائو، نان، بستنی، میوه و غذاهای گرم میان شرکتکنندگان توزیع شد.
به گفته هنری، در بخش فرهنگی نیز برنامههایی همچون آموزش قرآن، پاسخگویی به مسائل شرعی، تبیین احکام، فعالیتهای ویژه کودکان، نمایش تئاتر خیابانی، نمایشگاه عکس، آموزش عفاف و حجاب، مشاوره خانواده و حقوقی و برخی آموزشهای مهارتی اجرا شد.
وی افزود: همچنین در بخش خدمات تخصصی، موکبهایی با محوریت آرایشگری، تعمیر لوازم خانگی و موبایل و خدمات پزشکی از جمله ویزیت رایگان و تستهای سلامت به مردم خدمترسانی کردند.
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