به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها با حضور ۶۰ ورزشکار از ۷ شهرستان استان آذربایجان‌شرقی و با حضور یزدانی رئیس اداره ورزش و جوانان بناب، یونس سرمستی رئیس اداره ورزش و جوانان آذرشهر، احمدی آذر رئیس کمیته کشتی ساحلی و کاظم رحمت‌اله‌پور رئیس هیات کشتی شهرستان بناب برگزار گردید.

در پایان این مسابقات، نفرات برتر هر وزن به شرح زیر معرفی شدند:

وزن ۷۰ کیلوگرم

مقام اول: علیرضا خان‌محمدی (تبریز)

مقام دوم: ابوالفضل مقدم‌زاده (بناب)

مقام سوم: متین عزیزی (تبریز)

وزن ۸۰ کیلوگرم

مقام اول: امیرمحمد موسی‌زاده (مراغه)

مقام دوم: محمدرضا تونک‌فام (بناب)

مقام سوم: حسین اسدی (بناب)

وزن ۹۰ کیلوگرم

مقام اول: امیرحسین پورعلی (اهر)

مقام دوم: امیرحسین پروری (مرند)

مقام سوم: آیدین حسین‌زاده (مراغه)

وزن ۹۰+ کیلوگرم

مقام‌اول: حسام پورقاسم (تبریز)

مقام دوم: امیرمحمد ملک‌پور (بناب)

مقام سوم: فرید غفاری (مراغه)

شایان ذکر است نفرات منتخب در مسابقات قهرمانی کشور در زنجان حضور خواهند یافت.