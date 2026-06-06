به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها با حضور ۶۰ ورزشکار از ۷ شهرستان استان آذربایجانشرقی و با حضور یزدانی رئیس اداره ورزش و جوانان بناب، یونس سرمستی رئیس اداره ورزش و جوانان آذرشهر، احمدی آذر رئیس کمیته کشتی ساحلی و کاظم رحمتالهپور رئیس هیات کشتی شهرستان بناب برگزار گردید.
در پایان این مسابقات، نفرات برتر هر وزن به شرح زیر معرفی شدند:
وزن ۷۰ کیلوگرم
مقام اول: علیرضا خانمحمدی (تبریز)
مقام دوم: ابوالفضل مقدمزاده (بناب)
مقام سوم: متین عزیزی (تبریز)
وزن ۸۰ کیلوگرم
مقام اول: امیرمحمد موسیزاده (مراغه)
مقام دوم: محمدرضا تونکفام (بناب)
مقام سوم: حسین اسدی (بناب)
وزن ۹۰ کیلوگرم
مقام اول: امیرحسین پورعلی (اهر)
مقام دوم: امیرحسین پروری (مرند)
مقام سوم: آیدین حسینزاده (مراغه)
وزن ۹۰+ کیلوگرم
مقاماول: حسام پورقاسم (تبریز)
مقام دوم: امیرمحمد ملکپور (بناب)
مقام سوم: فرید غفاری (مراغه)
شایان ذکر است نفرات منتخب در مسابقات قهرمانی کشور در زنجان حضور خواهند یافت.
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