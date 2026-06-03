حجت الاسلام ناصر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سالهای گذشته با حضور گروههای مردمی در مناسبتهای دینی مانند عید سعید غدیر برنامههای خوبی برگزار شده است، اظهار کرد: جشن کیلومتری و نقش آفرینی گروههای مردمی در عید غدیر بسیار چشمگیر بوده و فضا برای حضور همه اقشار فراهم شده تا نقش آفرین باشند.
وی با بیان اینکه پیشتر جشن دهه ولایت به صورت متمرکز برگزار میشد اما در سال گذشته برای نخستین بار جشن مهمانی کیلومتری در محلات هم ایجاد شد، ادامه داد: این جشنها امسال گسترش پیدا کرده و موکبها و غرفههابه شکل محله محور برپا میشود.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه در جشنهای مردمی غدیر هر کس هر کاری میتواند برای بهتر شدن مراسم جشن انجام میدهد، افزود: این جشن مردمی هم اکنون در محلات مختلفی شهر و شهرستان همدان و سایر شهرستانهای استان در حال برپایی است.
وی با تاکید بر اینکه برپایی جشن کیلومتری غدیر مورد رضایت و تائید رهبر شهید بوده است، اضافه کرد: در فضای شاد مذهبی دیگر مسجد و هیئت نقش آفرین نیستند بلکه هر فرد با هر ویژگی که عشق امیرالمومنین در دل دارد، میتواند در یک بستر اجتماعی فعالیت و ارائه خدمات داشته باشد.
حجت الاسلام طاهری با اشاره به اینکه بستر نقش آفرینی برای همه در مسیر اهل بیت(ع) و وجود نازنین امیرالمومنین(ع) فراهم شده است، بیان کرد: امیدواریم این شرایط گسترش پیدا کند و هر سال پررنگتر شود و در سالهای آینده هر محله یک بستر برای برگزاری جشن کیلومتری با غرفههای متعددی باشد و همه مردم با هر سلیقه، فکری و با هر توانی بتوانند در مسیر اهل بیت(ع) گام بردارند.
وی با تاکید بر اینکه غدیر بزرگترین، بالاترین و مهمترین عید ما شیعیان است، افزود: غدیر شناسنامه ما شیعیان است و همه اهل بیت(ع) نسبت غدیر و ترویج غدیر تاکید بسیار داشتند.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه اهل بیت(ع) نسبت به اطعام در روز عید غدیر تاکید داشتند، اضافه کرد: اکنون این تاکید اهل بیت(ع) به منصه ظهور رسیده و در بطن جامعه ملموس است.
وی با اشاره به اینکه اطعام در روز عید غدیر به یک فرهنگ تبدیل شده است، افزود: امیدواریم در سالهای آیندخ این جشن بزرگ با ساز و کاری بهتر از گذشته برگزار شود.
حجت الاسلام طاهری درخصوص جهانی شدن غدیر اظهار کرد: باید با جهانی کردن غدیر زمینه سازی ظهور آقا امام زمان(عج) و بستر ایجاد یک نهضت جهانی را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه غدیر یکی از بسترهایی است که میتوانیم با استفاده از آن حرف شیعیان را به گوش جهانیان برسانیم، افزود: این بستر میتواند زمینه ساز مناسبی و بستر فوق العادهای برای رساندن حرف ولایت به آحاد جامعه جهانی باشد.
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