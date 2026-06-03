به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا باوقار شامگاه چهارشنبه در مراسم باشکوه جشن عید غدیر خم با اشاره به جایگاه غدیر در امت اسلامی اظهار کرد:ملت مبعوث غدیری بر اساس بیانات علما، بهویژه امام شهید، هرچه بیشتر به سرنوشت محتومی که از غدیر الهام میگیرد نزدیک شود، زمان ظهور نیز نزدیکتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بعثت، غدیر، عاشورا و ظهور چهار مرحله اساسی در مسیر هدایت الهی هستند، افزود: بعثت طلیعه اسلام، غدیر استمرار ولایت، عاشورا ضامن بقای دین و ظهور، تحقق کامل عدالت الهی در جهان است.
امام جمعه مشگینشهر با اشاره به نشانههای نزدیک شدن به عصر ظهور تصریح کرد: وقوع معجزهآسای انقلاب اسلامی، تشکیل نظام ناب محمدی، مقاومت ملت ایران در دهههای پر فراز و نشیب و همچنین پیروزی ملت اسلامی در سه دفاع مقدس، همگی از نشانههای آیات الهی و برگرفته از گفتمان غدیر است.
حجتالاسلام باوقار ادامه داد: بیش از ۹۰ روز است که ملت ایران اسلامی با محوریت شعار «حیدر حیدر» در صحنه حضور دارند و این رویداد عظیم نشان میدهد منظومه ایران اسلامی برای پیروزی جبهه حق آماده و پای کار است.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران برای تقویت جبهه حق و حفظ عزت ایران اسلامی در میدان حضور دارد و در تمام تجمعات، محوریترین سخن، سخن غدیر و تبعیت از ولایت است.
امام جمعه مشگینشهر با تأکید بر نقش مردم در حفظ مسیر انقلاب گفت: حضور مردم اصل اساسی انقلاب اسلامی است؛ مردمی که با وفاداری، صبوری، علاقهمندی و فداکاری در راه امام و خط امام از جان خود گذشتهاند.
وی با اشاره به برخی وقایع تاریخی صدر اسلام افزود: هنگامی که مردم نقش خود را ایفا نکردند، امیرالمؤمنین علی (ع) ۲۵ سال خانهنشین شد، اما ملت ایران پس از شهادت امام شهید در صحنه حاضر شدند و اجازه ندادند دشمن صحنهگردان حوادث شود.
حجتالاسلام باوقار تجمعات مردمی را جلوهای از «ما بأنفسهم» دانست و بیان کرد: این اجتماعات، ظرف بروز و ظهور میدان رزم واقعی و نمایش اقتدار جبهه حق است.
این مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی و هنری برای خانوادهها، مولودیخوانی، نورافشانی و همچنین قرعهکشی ویژه برای اسامی «علی» همراه بود که با استقبال گسترده شهروندان مشگینشهر روبهرو شد.
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