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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

۱۶۸۵۰ مترمربع از اراضی ملی روستای خیج شاهرود آزاد سازی شد

۱۶۸۵۰ مترمربع از اراضی ملی روستای خیج شاهرود آزاد سازی شد

شاهرود- رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بر ضرورت صیانت از اراضی ملی تاکید کرد و گفت: ۱۶ هزار و ۸۵۰ متر مربع اراضی ملی روستای خیج آزاد سازی شده است.

علی اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از خلع ید و آزاد سازی ۱۶ هزار و ۸۵۰ متر مربع اراضی ملی روستای خیج و شهر کلاته خیج خبر داد و بیان کرد: این اقدام در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ در دستور کار قرار گرفته است.

وی به لزوم صیانت از اراضی ملی تاکید کرد و ادامه داد: این خلع ید نیز در راستای همین ماموریت توسط سر جنگلبانی بخش بسطام و مرکزی با موفقیت اجرا شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با تاکید به اینکه با هر گونه دخل و تصرف در اراضی ملی به طور جد برخورد می شود، ادامه داد: از شهروندان درخواست داریم تا قبل از ساخت و ساز حتما استعلام های لازم را دریافت کنند تا ضرر و زیانی متوجه آن ها نشود.

عباسی راد اضافه کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تصرف و تخریب غیرمجاز در اراضی ملی می توانند موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ (امداد جنگل و مرتع) به صورت شبانه‌روزی گزارش کنند.

کد مطلب 6849709

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