علی اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع چهار فقره رفع تصرف اراضی طی بازه اردیبهشت و خرداد سال جاری در بخش بسطام خبر داد و بیان کرد: این اراضی در مناطق میقان، خیج، قلعه نو خرقان و مجن قرار داشته است.
وی با اشاره به اینکه این اراضی مساحت سه هکتار را در بر دارد، اضافه کرد: با دستور دادستان و برای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی این زمین ها به حالت سابق بازگشت.
رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود توضیح داد: این اقدام با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع توسط عوامل حفاظتی بخش بسطام و و مرکزی و یکان حفاظت اداره انجام گرفته است.
عباسی راد اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم قبل از هر گونه اقدامی به خرید یا ساخت حتما استعلام مربوط را از منابع طبیعی دریافت کنند تا ضرر و زیانی ناشی از نا آگاهی متوجه افراد نشود.
وی افزود: جلوگیری از تخریب و تصرف غیر قانونی اراضی به منظور حفظ و حراست از عرصههای طبیعی وظیفه همه آحاد جامعه است لذا در صورت مشاهده تخلف شهروندان موارد را به شماره ۱۵۰۴ منابع طبیعی در میان قرار دهند تا رسیدگی شود.
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