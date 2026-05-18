علی اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک مورد تصرف اراضی در منطقه پشت بسطام خبر داد و بیان کرد: با دستور مقام قضایی بخش بسطام اراضی تصرفی خلع ید شده است.

وی میزان این اراضی را یک هکتار اعلام کرد و توضیح داد: این اراضی توسط سر جنگل بانی بخش بسطام به منابع طبیعی بازگشت.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با اشاره به اینکه طی سال گذشته ۷۵ هکتار اراضی ملی استان رفع تصرف شده است، ادامه داد: این گونه اقدامات به منظور حفظ اراضی ملی و منابع طی سال جاری نیز در دست اجرا است.

عباسی راد برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی را در دستور کار منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: یگان حفاظت با زمین خواران و متصرفان اراضی ملی و طبیعت مماشات نخواهد کرد.

وی افزود: از شهروندان در خواست داریم در صورت مشاهده تصرف اراضی می توانند با شماره ۱۵۰۴ تماس بگیرند تا موضوع رسیدگی شود.