به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه و نشر محتواهای ویژه عید سعید غدیر خم اظهار کرد: چاپ و نصب اقلام و محصولات تبلیغی مرتبط با عید سعید غدیر خم، بهره‌برداری از محتواهای ارائه شده در مراسم‌ها و تجمعات شبانه، جشن‌ها و ویژه‌برنامه‌های پیاده‌روی عید غدیر در سطح استان تبلیغ و اطلاع‌رسانی خواهند شد.

وی با تأکید بر لزوم اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در ایام غدیر از غدیر تا مباهله، از اجرای طرح بنر گردونه مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در سطح استان خبر داد.

حجت‌الاسلام قادری بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت صدا و سیمای استان و نیز سکوهای ارتباط با مخاطب در راستای گفتمان‌سازی و ترویج ادبیات قرآنی، در تمامی برنامه‌های تبلیغی، ترویجی و جشن‌های مرتبط تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر از آماده شدن گردونه جوایز «زندگی با آیه‌ها» ویژه عید غدیر خبر داد و افزود: با توجه به نزدیک شدن به عید سعید غدیر و برگزاری جشن‌های باشکوه این ایام، بنر ویژه گردونه جوایز نهضت ملی زندگی با آیه‌ها برای استفاده در مراسم‌ها، جشن‌ها و ویژه‌برنامه‌های غدیری آماده شده است.

وی با اشاره به نحوه‌ ثبت نام و شرکت در این مسابقه اظهار داشت: مخاطبان با اسکن QR کد روی بنر وارد صفحه اختصاصی شده و یا جهت دانلود فایل باکیفیت کلیک کرده و با پاسخ به یک سؤال کوتاه، می توانند شانس خود را برای شرکت در قرعه‌کشی جوایز ارزشمند امتحان کنند.

حجت‌الاسلام قادری اضافه کرد: این بنر می‌تواند فضایی جذاب و تعاملی در جشن‌های غدیر ایجاد کند و مخاطبان را بیش از پیش با پویش «زندگی با آیه‌ها» همراه سازد.