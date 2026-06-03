حجت الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم، با اشاره به فضائل این عید بزرگ اسلامی اظهار کرد: بر اساس روایات اهل‌بیت(ع)، عید غدیر برترین روز در میان همه مناسبت‌های دینی است و آثار و برکات فراوانی برای مؤمنان به همراه دارد.



وی با بیان اینکه یکی از اعمال مورد سفارش در این ایام، کثرت صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) است، افزود: این ذکر شریف در هر شرایطی قابل انجام است و هیچ محدودیت زمانی و مکانی ندارد از این رو شایسته است مؤمنان در شب و روز عید غدیر بیش از گذشته به آن اهتمام داشته باشند.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: انجام کارهای خیر، اطعام مؤمنان و سایر اعمال نیک در روز عید غدیر، می‌تواند بهره‌مندی بیشتر از برکات این روز بزرگ را برای مومنان فراهم آورد.



فرحزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حقیقت زندگی اخروی اظهار کرد: انسان در این دنیا مهمان است و زندگی حقیقی او در سرای ابدی رقم می‌خورد از این رو باید همواره نسبت به سرنوشت اخروی خود حساس و مراقب اعمال و رفتار خویش باشد.



وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) بیان کرد: ویژگی دنیا آن است که شنیدن امور آن معمولاً بزرگ‌تر از مشاهده آنهاست اما در آخرت حقیقت کاملاً برعکس است و آنچه انسان مشاهده می‌کند بسیار عظیم‌تر از آن چیزی است که در دنیا درباره آن شنیده است.



فرحزاد خاطرنشان کرد: مطابق آموزه‌های دینی، کوچک‌ترین اعمال انسان اعم از خیر و شر در محاسبات الهی مورد توجه قرار می‌گیرد و هیچ رفتاری از نگاه خداوند متعال پنهان نخواهد ماند.



گره‌گشایی از کار مردم از ارزشمندترین ذخایر آخرت است



وی تصریح کرد: بر اساس روایات، شاد کردن دل مؤمنان و رفع گرفتاری‌های آنان از محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند است و عید غدیر نیز فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به این مسئولیت اجتماعی و دینی محسوب می‌شود.



فرحزاد با بیان اینکه غدیر صرفاً یک مراسم یا جشن مناسبتی نیست، اظهار کرد: غدیر یک جریان فکری، اعتقادی و تمدنی است که مسیر هدایت جامعه اسلامی را تا قیامت ترسیم می‌کند و استمرار راه انبیا و ائمه اطهار(ع) به شمار می‌رود.



وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) پس از معرفی امیرالمؤمنین(ع) در غدیر، حاضران را موظف کردند این پیام را به غائبان و نسل‌های بعدی منتقل کنند و همین مسئله نشان‌دهنده اهمیت بی‌بدیل این واقعه در تاریخ اسلام است.



ولایت امیرالمؤمنین(ع) پناهگاه امن بندگان خداست



استاد اخلاق حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به سخنی از مرحوم آیت‌الله محمدعلی اراکی گفت: آن مرجع بزرگوار در روزهای پایانی عمر خود، پس از سال‌ها انس با قرآن و روایات، به این نتیجه رسیده بود که مهم‌ترین سرمایه نجات‌بخش انسان در قیامت، ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) است.



وی افزود: آیت‌الله اراکی با استناد به حدیث قدسی «ولایة علی بن ابی طالب حصنی» تأکید می‌کرد که ولایت امیرالمؤمنین(ع) دژ مستحکم الهی است و هر کس در این حصار قرار گیرد از عذاب الهی در امان خواهد بود.



فرحزاد تصریح کرد: پذیرش ولایت تنها یک اعتقاد زبانی نیست بلکه باید در رفتار، اخلاق، عدالت‌خواهی و سبک زندگی انسان جلوه پیدا کند و مؤمنان در عمل نیز پیرو سیره اهل‌بیت(ع) باشند.



وی با اشاره به آثار اجتماعی فرهنگ غدیر اظهار کرد: جامعه‌ای که بر مدار ولایت و عدالت حرکت کند در برابر ظلم و استکبار ایستادگی خواهد کرد و روحیه ظلم‌ستیزی یکی از مهم‌ترین پیام‌های مکتب غدیر است.



عید غدیر فرصتی برای احیای فرهنگ و پرچم ولایت است



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به روایات مربوط به فضائل روز غدیر گفت: در احادیث اهل‌بیت(ع)، پاداش‌های عظیمی برای اطعام مؤمنان، صله رحم، کمک به نیازمندان و ترویج معارف ولایت در این روز بیان شده است.



وی افزود: امام صادق(ع) در روایتی با تأکید فراوان، غدیر را برترین روز الهی معرفی کرده‌اند و این روز از جایگاهی ممتاز در میان اعیاد و مناسبت‌های اسلامی برخوردار است.



فرحزاد خاطرنشان کرد: مؤمنان باید از فرصت این ایام برای ترویج معارف غدیر، مطالعه خطبه غدیر، آشنایی نسل جوان با پیام ولایت و انجام اعمال خیر بهره بگیرند.