به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان ضمن تبریک عید غدیر خم از تصویب و آغاز فعالیت ۳۶ طرح اقتصادی در استان خبر داد.

وی گفت: ارزش اقتصادی این طرح‌ها ۱.۲ همت و ظرفیت ایجاد ۴۹۰ شغل است.

استاندار لرستان، ادامه داد: با بررسی این طرح‌ها، هیچ پرونده‌ای در کمیسیون امور زیربنایی معطل نیست.

خط‌قرمز منافع مردم هستند

شاهرخی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه‌ها در زیربخش‌های مختلف کشاورزی، گردشگری، بوم‌گردی و... در راستای ارتقای اقتصادی استان آغاز خواهد شد، گفت: از مدیران خواسته‌ایم که به معنی واقعی فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن کنند؛ یعنی تسهیل‌گر امور اداری و اجرایی طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری باشند تا سرمایه‌گذار در پیچ‌وخم اداری گیر نکند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت جذب اعتبارات ملی و استانی تأکید کرد و گفت: در مجموع بیش از ۴۰۰ همت اعتبار شناور در اختیار وزارتخانه است و ضرورت دارد که مدیران برای جذب این اعتبارات همت کنند و از محل این اعتبارات پروژه‌های در دست اجرا را فعال نمایند.

وی ادامه داد: ما باید از همه منابع به نفع مردم استفاده کنیم، خط‌قرمز منافع مردم هستند. به معنی واقعی، وقت و توان خود را صرف خدمت به مردم کردیم و انتظار داریم مدیران نیز براین‌اساس در جهت توسعه استان، اقدام کنند.

لزوم رفع مشکل کم‌آبی روستاهای الیگودرز

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه آب استان اشاره کرد و افزود: در حوزه آب متولیان امر باید توجه ویژه‌ای به اجرای طرح‌ها داشته باشند و با نهایت جدیت در اجرای طرح‌های آبی برای شهرستان‌ها اقدام کنند. در شهرستانی مانند الیگودرز که سرچشمه است، نباید شاهد مشکل برای کشاورزان باشیم.

شاهرخی، ادامه داد: منابع آبی موجود در الیگودرز علاوه بر تأمین بخشی از نیاز استان‌های هم‌جوار، باید در درجه نخست پاسخگوی نیازهای مردم، کشاورزان و روستاهای این شهرستان باشد.

وی تصریح کرد: بارها تأکید کرده‌ایم آب مازاد، سرمایه‌ای ملی و متعلق به همه مردم کشور است، اما ابتدا باید نیازهای مردم استان تأمین شود، نمی‌توان پذیرفت در منطقه‌ای که سرچشمه‌های بزرگ آبی قرار دارد، روستاها به دلیل کم‌آبی خالی از سکنه یا کشاورزان با مشکلات تأمین آب مواجه شوند.

سد «مخملکوه» تا ۲ سال آینده به مرحله آبگیری می‌رسد

استاندار لرستان با اشاره به مطالبات مردم و مسئولان شهرستان الیگودرز، گفت: مسائل و دغدغه‌های مطرح شده در این زمینه کاملاً به حق است و انتظار می‌رود وزارت نیرو و متولیان امر با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.

شاهرخی از سفر خود به شهرستان الیگودرز تا پایان خردادماه جاری خبر داد و افزود: مقرر شده پیش‌ازاین سفر، مطالعات کارشناسی درباره ایستگاه‌های پمپاژ آسیب‌دیده، شبکه‌های انتقال آب و سایر زیرساخت‌های مرتبط انجام شود تا در جریان بازدید میدانی، تصمیمات لازم برای تأمین منابع و اجرای طرح‌ها اتخاذ و اعتبارات موردنیاز ابلاغ شود.

وی گفت: طی دو سال اخیر موضوع احداث سدهای معشوره و مخملکوه با جدیت در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود سد مخملکوه تا دو سال آینده به مرحله آبگیری برسد.