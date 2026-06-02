برگزاری موج ۹۴ اجتماع نحن منتقمون در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حرکتهای مستمر استکبارستیزی و برنامههای هفتگی جبهه مردمی، نود و چهارمین موج از اجتماع بزرگ و منسجم مردمی با عنوان «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم شریف، انقلابی و ولایتمدار در کلانشهر کرمانشاه شکل میگیرد.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و هماهنگیهای بهعملآمده با تشکلهای فرهنگی و مذهبی استان، این رویداد حماسی و معنوی امشب (سهشنبه دوازده خرداد ماه سال ۱۴۰۵) راس ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و پیشبینی میشود با استقبال پرشور جوانان انقلابی و خانوادههای معظم شهدا مواجه گردد.
مسیر اصلی پیشبینی شده برای این راهپیمایی و حرکت حماسی، از محدوده فرهنگیان فاز ۲، از مبدأ میدان کوثر به سمت ایستگاه سوم تعیین شده است. حاضران در این پویش مردمی با پیمودن این مسیر، بار دیگر میثاق والای خود را با آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی و جبهه جهانی مقاومت به نمایش میگذارند.
این گردهماییها که به همت تشکلهای مردمی و با هدف زنده نگه داشتن یاد و راه شهدای مقتدر کشور برگزار میشود، به عنوان یکی از نمادهای اصلی پویایی فرهنگی و پایمردی اهالی شریف کرمانشاه در مواجهه با توطئههای دشمنان اسلام به شمار میرود.
در پایان این مراسم، پس از خروش مردمی در خیابانهای منتهی به ایستگاه سوم فرهنگیان، حاضران با سر دادن شعارهای انقلابی، بر تداوم راه شهدا، حفظ هویت مذهبی دیار کرمانشاه و پایداری در مسیر آرمانهای والای اسلام تاکید خواهند کرد.
نظر شما