به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش شامگاه چهارشنبه در آیین جشن عید سعید غدیر خم در شهر زنجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب و رهبر شهید، به تحلیل ابعاد پیروزی ملت ایران در جنگ ترکیبی اخیر پرداخت و با اشاره به هم‌زمانی عید ولایت با ایام ارتحال امام خمینی (ره)، گفت: شما ملت تا به اینجای کار پیروزید؛ کسی از شکست صحبت نکند، چراکه روایت غیر از پیروزی، ناخواسته حرف دشمن را زده است.

وی با یادآوری خاطره شهید مرتضی مطهری از دیدار با امام خمینی (ره) در تبعیدگاه فرانسه، تصریح کرد: شهید مطهری فرمودند: امام را با چهار ایمان یافتم؛ ایمان به هدف (برپایی اسلام در ایران)، ایمان به مسیر (مبارزه با نظام سلطه بدون ذره‌ای ترس)، ایمان به مردم (با عمق وجود، نه نمایشی) و ایمان به روش حکمرانی.



وی افزود: امام وقتی فرمودند «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر»، تأکید داشتند که اسلام ارزش‌ها و محتوای حرکت است و جمهوریت، روش حکمرانی برای پیاده‌سازی آن ارزش‌هاست. بدون حضور مردم امکان ندارد. همان مردمی که در بهمن ۵۷ جمهوری اسلامی را فریاد زدند و در خرداد ۱۴۰۴ در خیابان‌های زنجان و دیگر شهرها باز هم «هیهات من الذله» سر دادند.



شهادت؛ الگوی راستین غیرت ایرانی



این فعال سیاسی اصولگرا با مقایسه سیره شهدای انقلاب با خاندان پهلوی، اظهار داشت: رهبر شهید با خانواده و نو خردسال خود در راه ایران جان دادند، اما پهلوی دو بار از کشور فرار کرد. مرگ بر این پهلوی! جمهوری اسلامی ایران، ایران خمینی و خامنه‌ای است که برای این سرزمین ایستادگی کردند، نه ایران فراری‌ها.



بذرپاش با اشاره به فرموده شهید آوینی، گفت: شهید آوینی فرمود امام عرفان را در مبارزه به ما آموخت. امام ما هم عارف بود و هم حماسه‌ساز. رهبر شهید خود را شاگرد مکتب امام می‌دانست و این شاگردی را با شهادت به ثبوت رساند.

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با بیان اینکه ملت ایران در تمام میدان‌های جنگ ترکیبی«پیروز بلامنازع»است، گفت: این پیروزی نتیجه مستقیم پیوند میان«ولایت»،«مردم» و «حماسه» است.



بذرپاش گفت: دشمن وقتی دید نمی‌تواند "تغییر رژیم" دهد، ناچار شد "رژیم تنگه هرمز" را تغییر دهد. این یعنی ایران اکنون بر یک سوم انرژی دنیا و یک سوم امنیت غذایی جهان توان مدیریت دارد.



وی افزود: ترامپ بارها از تغییر رژیم گفت، اما امروز همه رسانه‌های دنیا از جمله معاریو، نیویورک تایمز و سی‌ان‌ن اعتراف کرده‌اند که ایران به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست راهبردی مواجه شده‌اند و واشنگتن اکنون با ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای برخورد می‌کند.



وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم ببا بیان اینکه دوران بزن‌ و دررو برای دشمنان پایان‌ یافته است، افزود: در میدان نظامی هم آمادگی رزمی و ذخایر موشکی و پهپادی و همچنین دقت اصابت موشک‌ها از ۳۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش یافته که نمود اقتدار ایران است و در عرصه سیاسی سردرگمی مقامات آمریکا و تناقض در مواضع آنها نشانه ناتوانی در برابر استراتژی ایران است.

بذرپاش با بیان اینکه حضور مردم در صحنه، رکن نبرد است، افزود: ایران با تکیه بر مکتب امام خمینی (ره)، حضور آگاهانه مردم، توان بازدارندگی نظامی و مدیریت اقتصادی، به یک قدرت بدون منازع تبدیل شده است.

بذرپاش افزود: سامانه‌های پدافندی دشمن شامل پاتریوت، پیکان و حتی پیشرفته‌ترین رادارهای دریایی آمریکا نتوانستند جلوی ما را بگیرند. حدود ۱۷۰ پهپاد دشمن و نزدیک به ۲۰ فروند هواپیمای سرنشین‌دار از جمله اف-۳۵ رادارگریز، آواکس و سوخت‌رسان سرنگون یا مورد اصابت قرار گرفتند.



وی با تأکید بر احیای ظرفیت‌های موشکی و پهپادی ایران، اظهار داشت: امروز ذخایر موشکی و پهپادی ما تا اطلاع ثانوی "پر" است و تولید جدید به مدار برگشته است. دشمن می‌داند به محض آغاز عملیات، آتش از سوی ایران آغاز خواهد شد.



تاب‌آوری بی‌نظیر ملت در جنگ اقتصادی و رسانه‌ای



بذرپاش با اشاره به عدم شکل‌گیری هیچ‌یک از سناریوهای معمول جنگ در ایران، تصریح کرد: در هر جنگی در دنیا، دیپلمات‌ها و ورزشکاران پناهنده می‌شوند، مردم به فروشگاه‌ها هجوم می‌برند، قحطی کالا ایجاد می‌شود و مهاجرت افزایش می‌یابد. اما کدام یک از این اتفاقات در ایران افتاد؟ نه تنها مهاجرت رخ نداد، بلکه مهاجرت معکوس شد.

وی افزود: شما با ملتی مواجهید که ۹۳ روز است با خودانگیختگی، آگاهی و انگیزه در میدان حاضر است و یکصدا فریاد می‌زند "مرگ بر آمریکا". آمریکا ملتی سراغ داری نشان بده!



عدم اجماع جهانی علیه ایران و اعتراف رسانه‌های غربی

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به شکست دیپلماسی آمریکا، گفت: تمام تلاش دشمن برای ایجاد اجماع بین‌المللی علیه ایران با شکست مواجه شد. حتی آلمان، فرانسه و انگلیس هم همراه آمریکا نشدند. در خود آمریکا دو سوم مردم مخالف جنگ هستند.

بذرپاش به نقل از رسانه‌های بین‌المللی افزود: بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، اکونومیست، نیویورک تایمز و فایننشال تایمز همگی نوشتند ملت ایران پیروز جنگ است. روزنامه گاردین اعتراف کرد ایران در جنگ رسانه‌های اجتماعی به تسلط کامل رسیده و در جنگ شناختی پیروز شده است. ترامپ از سر استیصال از این رسانه‌ها به دلیل اعتراف به "پیروزی استادانه ایران" خشمگین است.

وی تأکید کرد: این مردم لایق بهترین خدمت‌ها هستند. نباید به خاطر جنگ در جاهای دیگر، از خدمت به مردم باز بمانیم. همه دستگاه‌ها از دولت و مجلس تا قوه قضائیه باید تلاش شبانه‌روزی برای حل مشکلات مردم داشته باشند. ان‌شاءالله با عنایت حضرت امیرالمؤمنین (ع)، مشکلات پیش روی ملت برداشته شود.

