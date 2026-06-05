«روایت اقاقیا»؛ بازخوانی ایثار و شهادت مردم کردستان با زبان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دریایی گفت: رویداد فرهنگی ـ هنری «روایت اقاقیا» به عنوان یکی از برنامه‌های محوری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان، با حضور جمعی از هنرمندان برجسته کشور در مناطق مختلف کردستان برگزار خواهد شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: «روایت اقاقیا» حرکتی فرهنگی و هنری با رویکردی کاروانی است که در مناطق عملیاتی کردستان اجرا می‌شود و تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان هنر، رشادت‌ها و ایثارگری‌های مردم استان و شهدای هنرمند کردستان را در قالب روایت‌های نمایشی به نسل امروز معرفی کند.

وی با قدردانی از همکاری سپاه بیت‌المقدس کردستان افزود: راهبرد اصلی این رویداد، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به متن جامعه و فاصله گرفتن از برنامه‌های متمرکز در فضاهای بسته است؛ از همین رو اجرای برنامه‌ها در میان مردم و در روستاهای هدف استان پیش‌بینی شده است.

دریایی با اشاره به جایگاه شهدای شاخص کردستان، به‌ویژه سرداران شهید، حضور راویان فتح در این رویداد را ضرورتی برای صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: طراحی و بهره‌برداری از قدمگاه رهبر شهید در روستای دزلی، برپایی نمایشگاه عکس شهدای کردستان و اجرای کارگاه زنده طراحی پرتره شهدا و مرزنشینان از جمله برنامه‌های محوری «روایت اقاقیا» خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد فرهنگی ـ هنری همزمان با حرکت کاروان زائران اربعین حسینی و در مردادماه سال جاری در استان کردستان برگزار می‌شود.