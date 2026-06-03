https://mehrnews.com/x3cdW6 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۰ کد مطلب 6849861 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۰ تجمع شبانه مردم سلماس در بیعت با رهبری و انقلاب ارومیه- مردم ولایی سلماس با تجمع باشکوه در خیابان حمایت خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری را تکرار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6849861 کپی شد مطالب مرتبط گزارش خبرنگار مهر از نود و پنجمین قرار شبانه مردم بندرکیا شهر اسفرورین؛ نودوپنجمین شب همراهی مردم با آرمانهای انقلاب خوزنین در مسیر ایستادگی؛ نودوپنجمین شب حضور مردم به ثبت رسید اقبالیه بیدار و همدل؛ مردم برای نودوپنجمین شب گرد هم آمدند برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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