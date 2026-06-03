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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۰

تجمع شبانه مردم سلماس در بیعت با رهبری و انقلاب

تجمع شبانه مردم سلماس در بیعت با رهبری و انقلاب

ارومیه- مردم ولایی سلماس با تجمع باشکوه در خیابان حمایت خود از نظام‌ مقدس جمهوری اسلامی و رهبری را تکرار کردند.

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کد مطلب 6849861

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