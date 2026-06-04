https://mehrnews.com/x3cdWm ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۳ کد مطلب 6849873 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۳ اجتماع زابلیها در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت زابل- مردم شهر زابل در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6849873 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری جشن عید غدیر خم در حاشیه شهر زابل مشکل کمبود آب در زاهدان؛ هزار لیتر آب در ثانیه کم داریم اجتماع زابلیها به ایستگاه نود و سوم رسید برچسبها شهرستان زابل اجتماع مردمی تجمع مردمی
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