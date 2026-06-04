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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۳

اجتماع زابلی‌ها در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت

اجتماع زابلی‌ها در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت

زابل- مردم شهر زابل در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6849873

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