مشکل کمبود آب در زاهدان؛ هزار لیتر آب در ثانیه کم داریم

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- یوسف برادران مهر: با آغاز روزهای گرم سال و افزایش مصرف آب، موضوع تأمین پایدار آب در زاهدان بار دیگر به یکی از دغدغههای شهروندان تبدیل شده است. هرچند مسئولان از تلاش برای حفظ پایداری شبکه آبرسانی و تأمین آب مورد نیاز مشترکان خبر میدهند، اما گزارشهای مردمی از افت فشار و قطعی آب در برخی ساعات شبانهروز، نشان میدهد که همچنان چالشهایی در این حوزه وجود دارد که نیازمند توجه و برنامهریزی بیشتر است.
زاهدان به عنوان پرجمعیتترین شهر سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر با رشد جمعیت و گسترش محدوده شهری مواجه بوده و همین مسئله فشار بیشتری بر زیرساختهای موجود وارد کرده است. از سوی دیگر، کاهش بارندگیها و محدودیت منابع آبی نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده و ضرورت توسعه و تقویت زیرساختهای آبرسانی را بیش از پیش نمایان ساخته است.
در چنین شرایطی، شهروندان انتظار دارند راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای کاهش افت فشار آب و رفع مشکلات موجود با جدیت بیشتری دنبال شود. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد توازن میان مدیریت مصرف و توسعه زیرساختهاست تا شهروندان بتوانند در روزهای گرم سال از دسترسی پایدار به این خدمت حیاتی بهرهمند باشند.
این درحالی است که بر اساس دادههای هواشناسی، کهورک با ۵۰ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده و شهرهای راسک، نیکشهر، دلگان، هیرمند، بمپور، میرجاوه، هامون و زابل نیز دمایی بین ۴۷ تا ۴۹ درجه را تجربه کردهاند.
مسئولان مشکل قطعی آب را بررسی کنند
محمد شاهوزهی، از ساکنان منطقه شیرآباد زاهدان، در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از قطعیهای مکرر آب در این منطقه گفت: در هفتههای اخیر شهروندان در ساعات مختلف شبانهروز با قطعی یا افت شدید فشار آب مواجه هستند؛ موضوعی که مشکلاتی را برای خانوادهها به وجود آورده است.
شاهوزهی افزود: انتظار ما این است که مسئولان با بررسی دقیق علت این مشکل و ارائه راهکارهای عملی، نسبت به تأمین پایدار آب در منطقه شیرآباد اقدام کنند.
این شهروند زاهدانی خاطرنشان کرد: مردم درک میکنند که ممکن است شبکه آبرسانی با مشکلاتی مواجه باشد، اما اطلاعرسانی مناسب و تلاش برای رفع سریع این مسائل میتواند از نگرانی و نارضایتی شهروندان بکاهد.
شهروندان خواستار رسیدگی مسئولان شدند
هاجر مهماندوست، از ساکنان زیباشهر زاهدان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افت فشار و قطعی آب در برخی ساعات شبانهروز، گفت: در بعضی از ساعات، فشار آب به اندازهای کاهش پیدا میکند که عملاً امکان استفاده از آن برای مصارف خانگی وجود ندارد و این مسئله زندگی خانوادهها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی بیان کرد: با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف آب، انتظار میرود تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی اندیشیده شود. بسیاری از شهروندان بهویژه در ساعات پایانی روز با کمبود آب مواجه میشوند و این موضوع باعث نارضایتی ساکنان منطقه شده است.
مهماندوست ادامه داد: آب یکی از اساسیترین نیازهای مردم است و هرگونه اختلال در تأمین آن، مشکلات متعددی در زندگی روزمره ایجاد میکند. از مسئولان مربوطه درخواست داریم ضمن بررسی وضعیت شبکه آبرسانی زیباشهر، نسبت به رفع افت فشار و قطعیهای احتمالی اقدام کنند.
گرمای ۵۰ درجهای مصرف آب را به اوج رساند
فرهاد سرگلزایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهر زاهدان در پیک مصرف تابستان با کمبود حدود ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه آب مواجه است؛ شرایطی که با ثابت بودن منابع تأمین و رشد تقاضا، همراهی شهروندان در صرفهجویی و پرهیز از مصارف غیرضروری را به یکی از مهمترین راههای حفظ پایداری آبرسانی در روزهای گرم پیشرو تبدیل کرده است.
وی افزود: کارشناسان معتقدند با افزایش دما، مصرف آب به شکل مستقیم رشد میکند و در صورت تداوم موج گرما، مدیریت مصرف نقش مهمی در حفظ پایداری شبکههای آبرسانی خواهد داشت؛ با گرمتر شدن هوا، مصرف آب بهواسطه افزایش استفاده از کولرهای آبی و شستوشوها بیشتر میشود و هرگونه مصرف غیرضروری در ساعات پیک مصرف به ویژه در اعیاد و تعطیلات، فشار مضاعفی به شبکه وارد میکند.
سرگلزایی با اشاره به کمبود آب و بروز تنش آبی به ویژه در شهر زاهدان از شهروندان خواست با مصرف بهینه به پایداری شبکه کمک کنند تا عبور از روزهای گرم پیشرو با کمترین مشکل برای همه مشترکان ممکن شود.
وی درباره منابع تأمین آب زاهدان توضیح داد: تأمین آب شهر از خط انتقال زابل به زاهدان و همچنین چاههای داخل شهر انجام میشود، اما بهدلیل کاهش بارندگی، افت سفرههای زیرزمینی در برخی چاهها اثرگذار بوده و شرایط را حساستر کرده استپ
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: منابع تأمین آب نسبت به گذشته نه تنها تغییر محسوسی نداشته، بلکه تقاضا نیز افزایش یافته و با الحاق برخی نقاط جمعیتی به محدوده شهر، فشار بیشتری به شبکه وارد شده است.
وی با تأکید بر رعایت اصول فنی نصب پمپ گفت: در صورت استفاده از پمپ، نصب آن باید پس از مخزن انجام شود؛ اتصال مستقیم پمپ به شبکه، تعادل فشار را بر هم میزند و توزیع آب را برای سایر مشترکان مختل میکند.
شهروندان انشعابات غیر مجاز آب را به سامانه ۱۲۲ گزارش دهند
وی افزود: شناسایی و جمعآوری این انشعابات با جدیت در دستور کار قرار دارد و از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام شود.
کارشناسان حوزه آب تأکید میکنند هرچند تأمین آب مورد نیاز شهرها و روستاها با تمام ظرفیت در حال انجام است، اما پایداری این خدمت حیاتی بیش از هر زمان دیگری به همراهی مشترکان و تبدیل صرفهجویی به یک رفتار روزمره وابسته است.
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