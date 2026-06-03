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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

برگزاری جشن عید غدیر خم در حاشیه شهر زابل

برگزاری جشن عید غدیر خم در حاشیه شهر زابل

زابل - جشن عید بزرگ غدیر در حاشیه شهر زابل توسط مردم محله برگزار شد.

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کد مطلب 6849650

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