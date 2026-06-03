https://mehrnews.com/x3cdQN ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸ کد مطلب 6849650 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸ برگزاری جشن عید غدیر خم در حاشیه شهر زابل زابل - جشن عید بزرگ غدیر در حاشیه شهر زابل توسط مردم محله برگزار شد. دریافت 20 MB کد مطلب 6849650 کپی شد مطالب مرتبط طنین «یاعلی» از پایتخت وحدت اسلامی طنین «یاعلی» از بلوچستان ایران زاهدان میزبان سه روز جشن و مهمانی کیلومتری غدیر اطعام غدیر؛ سنتی که همدلی را به سفرههای مردم میآورد بزرگداشت غدیر؛ پاسداشت هویت و وحدت جامعه اسلامی غدیر؛ میراثی تمدنساز برای همه عصرها و نسلها جان آبادی: عید غدیر در بیش از ۵۰۰ نقطه سیستان و بلوچستان برگزار می شود برچسبها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر شهرستان زابل
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