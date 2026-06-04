غدیر؛ تجلی فلسفه ولایت و استمرار حقیقت در حیات انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی جامعه شناس و حقوقدان در یادداشتی نوشت: در میان رخدادهای بزرگ تاریخ اسلام، واقعه غدیر خم از جمله حوادثی است که ظرفیت فهم و تفسیر آن فراتر از محدوده تاریخ‌نگاری و مباحث کلامی قرار می‌گیرد. غدیر را می‌توان یکی از عمیق‌ترین تجلیات نسبت میان انسان، حقیقت و هدایت دانست؛ رخدادی که در لایه‌های ژرف خود، حامل پیام‌هایی فلسفی، عرفانی و اخلاقی برای همه دوران‌هاست. از این منظر، غدیر صرفاً یک اعلام تاریخی نیست، بلکه بیانگر منطقی است که بر اساس آن، مسیر تعالی انسان و جامعه در پرتو پیوند با حقیقت استمرار می‌یابد.

از نگاه فلسفی، یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های بشر این بوده است که چگونه می‌توان میان حقیقت متعالی و زندگی اجتماعی انسان پیوند برقرار کرد. فیلسوفان مسلمان از فارابی تا ملاصدرا، همواره بر این باور بوده‌اند که جامعه انسانی برای دستیابی به سعادت، نیازمند نوعی رهبری مبتنی بر حکمت است. در این چارچوب، غدیر را می‌توان نماد پیوند میان علم، فضیلت و هدایت دانست؛ پیوندی که مانع فروکاستن قدرت به سلطه و سیاست به منفعت‌جویی می‌شود.

در فلسفه اسلامی، انسان تنها موجودی زیستی یا اجتماعی نیست؛ بلکه موجودی است که غایت وجودی او رسیدن به کمال و قرب الهی است. از این رو، هدایت نیز صرفاً آموزش مجموعه‌ای از احکام یا قواعد رفتاری نیست، بلکه فرآیندی برای شکوفایی استعدادهای معنوی انسان محسوب می‌شود. غدیر در چنین افقی، یادآور این حقیقت است که مسیر هدایت باید همواره با حضور الگوهایی از کمال انسانی همراه باشد؛ انسان‌هایی که بتوانند تجلی عینی فضیلت و حقیقت در جهان باشند.

در سنت عرفانی اسلام، مفهوم ولایت جایگاهی بسیار فراتر از معنای سیاسی و مدیریتی دارد. عارفان مسلمان ولایت را مرتبه‌ای از قرب الهی می‌دانند که در آن، انسان کامل به آیینه اسماء و صفات خداوند تبدیل می‌شود. در این نگاه، ولیّ الهی نه صرفاً یک رهبر اجتماعی، بلکه حلقه اتصال میان عالم ملک و ملکوت و مظهر هدایت باطنی انسان‌هاست.

غدیر در ساحت عرفانی، بیش از آنکه سخن از انتقال قدرت باشد، سخن از استمرار نور هدایت است. همان نوری که در وجود پیامبران تجلی یافته و پس از آنان در وجود اولیای الهی استمرار می‌یابد. از این منظر، حقیقت غدیر در معرفی شخصیتی نهفته است که تمامی ابعاد انسان کامل را در خود جمع کرده است؛ شخصیتی که علم و عمل، عدالت و محبت، عقل و شهود، شجاعت و رحمت در وجود او به وحدت رسیده‌اند.

عرفان اسلامی همواره بر این اصل تأکید کرده است که انسان برای پیمودن راه حقیقت، نیازمند اسوه است. صرف دانستن حقیقت کافی نیست؛ حقیقت باید در سیمای انسانی متجلی شود تا قابلیت اقتدا و تبعیت پیدا کند. غدیر را می‌توان اعلام این اصل دانست که مسیر کمال انسان، از رهگذر پیوند با الگوهای متعالی انسانی می‌گذرد. در این معنا، ولایت نه یک امتیاز، بلکه مسئولیتی برای تجلی ارزش‌های الهی در عرصه زندگی بشر است.

اما شاید مهم‌ترین پیام غدیر برای انسان معاصر را بتوان در ساحت اخلاق جست‌وجو کرد. جهان امروز با وجود پیشرفت‌های علمی و فناورانه، بیش از هر زمان دیگری با بحران‌های اخلاقی مواجه است. گسترش فردگرایی افراطی، غلبه منطق منفعت بر فضیلت، کاهش اعتماد اجتماعی و فرسایش مسئولیت‌پذیری از جمله نشانه‌های این بحران هستند. در چنین فضایی، بازخوانی پیام اخلاقی غدیر می‌تواند افق تازه‌ای پیش روی انسان معاصر بگشاید.

شخصیت امام علی (ع) که در مرکز واقعه غدیر قرار دارد، تجسم عالی‌ترین فضایل اخلاقی در فرهنگ اسلامی است. عدالت در نگاه او صرفاً یک اصل حقوقی نبود، بلکه شیوه زیستن و نحوه مواجهه با جهان محسوب می‌شد. زهد او به معنای گریز از دنیا نبود، بلکه آزادی از اسارت دنیا بود. شجاعت او تنها در میدان نبرد معنا نمی‌یافت، بلکه در ایستادگی در برابر هواهای نفسانی و دفاع از حقیقت جلوه می‌کرد. مهربانی او نیز محدود به دوستان و نزدیکان نبود، بلکه همه انسان‌ها را در بر می‌گرفت.

از این منظر، غدیر را می‌توان دعوتی به اخلاق فضیلت‌محور دانست؛ اخلاقی که در آن انسان به جای آنکه صرفاً به دنبال سود شخصی باشد، در پی تحقق خیر، عدالت و حقیقت در زندگی خویش است. جامعه‌ای که بر چنین بنیانی شکل گیرد، نه بر پایه اجبار و ترس، بلکه بر اساس اعتماد، مسئولیت و کرامت انسانی استوار خواهد بود.

در حقیقت، غدیر بیش از آنکه درباره یک واقعه باشد، درباره یک نگرش است؛ نگرشی که انسان را موجودی برخوردار از شأن الهی می‌بیند و هدایت را ضرورتی دائمی برای رشد او می‌داند. این نگرش، قدرت را با اخلاق، معرفت را با مسئولیت و معنویت را با زندگی اجتماعی پیوند می‌زند. به همین دلیل است که غدیر پس از قرن‌ها همچنان زنده و الهام‌بخش باقی مانده است.

امروز نیز هرگاه سخن از عدالت، حقیقت، معنویت و کرامت انسانی به میان می‌آید، پیام غدیر قابلیت بازخوانی می‌یابد. زیرا جوهره این واقعه نه در زمان و مکان

خاص، بلکه در دعوت همیشگی انسان به سوی کمال، فضیلت و پیوند با حقیقت نهفته است. غدیر در نهایت یادآور این حقیقت بنیادین است که جامعه انسانی زمانی به سعادت نزدیک می‌شود که رهبری اخلاقی، حکمت معنوی و فضیلت انسانی در متن زندگی فردی و اجتماعی آن حضور داشته باشد.