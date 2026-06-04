مهمونی کیلومتری غدیر در شهرکرد؛ نماد وحدت و انسجام ۱۲۰ هزار نفری

خبرگزاری مهر-گروه استانها؛ شب عید سعید غدیر خم، یکی از بزرگترین جشنهای خانوادگی و مذهبی استان چهارمحال و بختیاری در شهر شهرکرد برگزار شد. این مراسم با حضور گسترده و باشکوه بیش از ۱۲۰ هزار نفر از شهروندان و خانوادهها، در فضایی آکنده از شادی و معنویت به اجرا درآمد.
مردم شهرکرد از ساعات اولیه غروب با حضور در محل برگزاری این رویداد، حماسهای از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند. مراسم شامل برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی، هنری و تفریحی برای همه سنین بود که حال و هوای خاصی به شب عید غدیر بخشید.
برپایی غرفههای مختلف شامل پذیرایی، محصولات فرهنگی، بازیهای خانوادگی و ایستگاههای صلواتی، از ویژگیهای برجسته این جشن بزرگ بود. مسئولان استانی نیز با حضور در میان مردم، بر اهمیت برگزاری چنین مراسمهایی در تقویت روحیه معنوی و انسجام اجتماعی تأکید کردند.
این رویداد که به همت مجموعههای مردمی، هیئات مذهبی و همکاری نهادهای دولتی برگزار شد، نمادی از عشق و ارادت مردم این خطه به ولایت علوی و واقعه غدیر بود. حضور پررنگ خانوادهها و کودکان، نشان از توجه ویژه به بعد خانوادگی عید غدیر داشت.
امسال شب عید غدیر متفاوت از هر سال برگزار شد
علی احمدی یکی از شرکت کنندگان در جشن غدیر شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امشب واقعاً یکی از بهترین شبهای زندگیام بود. با همسر و سه فرزندم آمدیم و از اول تا آخر برنامه ماندیم. حس وحدت و صمیمیت بین مردم فوقالعاده بود.
احمدی ادامه داد: من از کودکی عاشق عید غدیر بودم، اما امسال مراسم خیلی متفاوت بود. ۱۲۰ هزار نفر با یک دل در اینجا جمع شده بودند. این یعنی مردم واقعاً غدیر را زنده نگه داشتهاند.
وی افزود: برنامهها برای بچهها خیلی جذاب بود. غرفههای بازی و نقاشی و پذیرایی عالی بود. بچههای من خیلی خوشحال بودند و مدام میگفتند سال دیگه هم بیاییم.
احمدی با اشاره به بعد معنوی مراسم گفت: مداحیها و سخنرانیها خیلی تأثیرگذار بود. وقتی همه با هم «علیولیالله» میگفتند، مو به تنم سیخ میشد. این همان روح غدیر است.
وی در پایان تأکید کرد: خدا را شکر میکنم که در چنین استانی زندگی میکنیم که مردمش اینقدر عاشق اهلبیت هستند. امیدوارم هر سال این جشن باشکوهتر برگزار شود.
غدیر برای ما زنان ایرانی نماد عزت و ولایت است
فاطمه رضایی مادر دو فرزند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به عنوان یک مادر، خیلی خوشحالم که چنین مراسمی برگزار شد. من با مادرم و دو فرزندم شرکت کردم و حس امنیت و آرامش کاملی داشتم.
رضایی بیان کرد: فضای خانوادگی مراسم خیلی خوب طراحی شده بود. هم برنامههای مذهبی داشتیم و هم تفریح سالم برای کودکان. این ترکیب دقیقاً همان چیزی است که نیاز داریم.
وی افزود: دیدن این همه زن و مرد و کودک که با پرچمهای یا علی و یا غدیر در دست، کنار هم بودند، واقعاً دلنشین بود. غدیر برای ما زنان ایرانی نماد عزت و ولایت است.
رضایی ادامه داد: پذیراییهای خوب و غرفههای حجاب و عفاف هم بود که خیلی مناسب بود. دختر من هم یک روسری قشنگ هدیه گرفت و خیلی ذوق کرد، امیدوارم این مدل جشنها بیشتر شود تا بچههای ما با فرهنگ غدیر بزرگ شوند و این عشق در دلشان بماند.
برنامه های فرهنگی و هنری خیلی قوی بود
علی کریمی جوان ۲۸ ساله که در این جشن شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: من با دوستانم آمدیم و واقعاً شگفتزده شدیم از این حجم جمعیت. ۱۲۰ هزار نفر در شهرکرد یعنی تقریباً نصف جمعیت شهر امشب در یک نقطه جمع شده بودند.
کریمی اظهار داشت: برنامههای فرهنگی و هنری خیلی قوی بود. مخصوصاً نورافشانی و آتشبازی آخر مراسم که همه را به وجد آورد، این جشن نشان داد که غدیر فقط یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک فرهنگ زنده و پویا در جامعه ماست. جوانها هم خیلی پرشور بودند.
وی گفت: امیدوارم مسئولان به همین شکل از چنین رویدادهای مردمی حمایت کنند. این مراسمها بهترین نوع تبلیغ برای ولایت علوی است، امسال واقعاً شب عید غدیر را حس کردم. خسته نیستم، بلکه پر انرژی شدم برای ادامه راه.
به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ خانوادگی عید غدیر در شهرکرد با حضور ۱۲۰ هزار نفر، بار دیگر نشان داد که مردم ایران دل در گرو ولایت علوی دارند و این عشق را در قالب مراسمهای باشکوه به نمایش میگذارند.
این رویداد بزرگ، الگویی موفق از مشارکت مردمی و همکاری نهادها بود که میتواند الگویی برای سایر استانها نیز باشد. حضور گسترده خانوادهها، نشان از توجه به تربیت نسل جدید با فرهنگ غدیر دارد.
چنین جشنهایی علاوه بر جنبه معنوی، در تقویت انسجام اجتماعی، ایجاد نشاط عمومی و تحکیم پیوندهای خانوادگی نقش مؤثری ایفا میکنند. شهرکرد در شب عید غدیر میزبان یکی از زیباترین جلوههای وحدت امت اسلامی بود، امید است که این سنت حسنه هر سال با شکوه بیشتری برگزار شود و شاهد گسترش فرهنگ غدیر در تمام سطوح جامعه باشیم، غدیر، عید ولایت و اکمال دین است و چنین مراسمی، تجلی واقعی این پیام آسمانی به شمار میرود.
در پایان، باید گفت که حضور پرشور مردم شهرکرد در این جشن، پاسخی محکم به همه کسانی است که سعی در کمرنگ جلوه دادن اعیاد اسلامی دارند؛ مردمی که با عشق خود، غدیر را جاودانه نگه میدارند.
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