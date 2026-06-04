برنامه ویژه خواننده مطرح و ذاکران اهل بیت در مهمانی غدیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با برگزاری «مهمونی کیلومتری غدیر» تعدادی از ذاکران و مداحان شناخته شده اهل بیت (ع)، یک خواننده و تعدادی دیگر از شاعران و چهره های تلویزیونی عصر روز پنجشنبه چهاردهم خرداد با حضور در میدان انقلاب تهران به اجرای چند برنامه مختلف می پردازند.

در این ویژه برنامه که از ساعت ۱۵:۳۰ در میدان انقلاب تهران با اجرای راحله امینیان و ایمان قیاسی برگزار می شود، حجت الاسلام علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه سخنرانی می کند. این درحالی است که محمود کریمی، محمدرضا طاهری، عبدالرضا هلالی، محمدحسین پویانفر، حسین طاهری، علیرضا طاهری از مداحان و ذاکران شناخته شده اهل بیت (ع) در منقبت و گرامیداشت روز عید سعید غدیرخم برنامه هایی را پیش روی شهروندان قرار می دهند.

برگزاری کنسرت علی اکبر قلیچ خواننده موسیقی پاپ، شعر خوانی محمود حبیبی کسبی شاعر در تجلیل از مقام والای امیرالمومنین، قرائت زیارت «مطلقه ششم امیرالمومنین»، اجرای گروه های مختلف سرود و اجرای ورزش‌های باستانی بخش های دیگر این ویژه برنامه را تشکیل می دهند.