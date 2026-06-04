به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع محلی از یورش گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نظامیان اشغالگر بامداد امروز به روستای دیر جریر در شمال شرق رام‌ الله، اردوگاه عقبه جبر در اریحا و شهرک رمانه در غرب جنین یورش بردند.

در شهر نابلس نیز نیروهای اشغالگر با اعزام یگان‌های نظامی و یک بولدوزر از سمت ایست بازرسی عورتا وارد شهر شدند تا یورش شهرک‌نشینان به آرامگاه یوسف در شرق نابلس را تأمین کنند.

منابع محلی از یورش گسترده نظامیان به منطقه شرقی نابلس، اطراف تقاطع بردی خبر دادند.

همزمان، جوانان فلسطینی با حمله شهرک‌نشینان در منطقه قماص در نزدیکی شهرک بیتا در جنوب نابلس مقابله کردند. نظامیان اشغالگر همچنین ایست بازرسی بیت فوریک در شرق نابلس را بستند و پس از پایان یورش شهرک‌نشینان، از آرامگاه یوسف و مناطق شرقی نابلس به سمت ایست بازرسی عورتا عقب‌نشینی کردند.

در جنین نیز نظامیان صهیونیست خانه‌ای را در شهرک الیامون در غرب این شهر محاصره کرده و از افراد داخل آن خواستند خود را تسلیم کنند. در جریان این یورش، نظامیان صهیونیست یک فلسطینی و فرزندش را بازداشت کردند.

همچنین نیروهای اشغالگر به محله ابوکتیفه در غرب اردوگاه عقبه جبر در شهر اریحا نیز یورش بردند.

شهرک‌نشینان اراضی کشاورزی جنوب نابلس را به آتش کشیدند

شهرک‌نشینان صهیونیست صبح امروز پنجشنبه اراضی کشاورزی فلسطینیان میان شهرک‌های اودلا و حواره در جنوب نابلس را به آتش کشیدند.





اشغالگران صهیونیست طی روزهای اخیر بارها به اراضی کشاورزی فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و اقدام به آتش‌زدن آن‌ها کردند.

واکنش اردن به شهرک سازی جدید در کرانه باختری

وزارت خارجه اردن تصویب ساخت ۲۱۶۲ واحد شهرک‌سازی جدید از سوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی دانست.

فؤاد المجالی، سخنگوی وزارت خارجه اردن گفت این تصمیم، نقض روشن حق مسلم ملت فلسطین در تعیین سرنوشت، پایان اشغالگری و تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت به پایتختی قدس است.

وی با تاکید بر محکومیت و مخالفت قاطع اردن با ادامه طرح‌ها و پروژه‌های شهرک‌سازی کابینه افراطی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری گفت: این اقدامات به معنای تثبیت اشغالگری و گسترش شهرک‌سازی است.

المجالی افزود که رژیم صهیونیستی با تصویب این طرح، قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی، به‌ ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت را نقض می‌کند؛ قطعنامه‌ای که همه اقدامات اسرائیل برای تغییر ترکیب جمعیتی، ماهیت و وضعیت اراضی اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی را محکوم کرده است.

وی همچنین به رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره کرد که بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمین فلسطین، بی‌اعتباری شهرک‌سازی و اقدامات مربوط به الحاق اراضی کرانه باختری تاکید دارد.

سخنگوی وزارت خارجه اردن از جامعه جهانی خواست مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرد و رژیم صهیونیستی را به توقف تشدید تنش و اقدامات غیرقانونی و یکجانبه در کرانه باختری وادار کند.

المجالی تاکید کرد که تحقق حقوق مشروع ملت فلسطین، در رأس آن تشکیل کشور مستقل فلسطین در سرزمین ملی خود، تنها راه دستیابی به صلح عادلانه و فراگیر و تضمین امنیت و ثبات در منطقه است.