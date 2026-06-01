رژیم صهیونیستی درپی ساخت ۲۷۲۱ واحد جدید مسکونی در کرانه باختری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، مرکز مقاومت در برابر ساخت دیوار حائل و شهرک‌سازی فلسطین شامگاه یکشنبه اعلام کرد که مقام‌های رژیم صهیونیستی در حال پیشبرد طرح‌هایی برای ساخت ۲۷۲۱ واحد جدید برای شهرک نشینان صهیونیست در شهرک‌های کرانه باختری هستند.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: شورای عالی برنامه‌ریزی وابسته به اداره مدنی رژیم اشغالگر که زیرمجموعه ارتش اسرائیل به شمار می‌رود، قرار است روز چهارشنبه، جلسه‌ای برای بررسی بسته جدیدی از طرح‌های شهرک‌سازی برگزار کند.

بر اساس این بیانیه، این طرح‌ها شامل پیشبرد ساخت دست‌کم ۲۷۲۱ واحد جدید برای شهرک نشینان در تعدادی از شهرک‌های کرانه باختری است؛ همچنین مجموعه‌ای از طرح‌های سازمانی و ساختاری نیز در دستور کار قرار دارد که هدف آن گسترش حوزه نفوذ شهرک‌ها و تقویت زیرساخت حقوقی و برنامه‌ریزی آن‌ها عنوان شده است.

این نهاد فلسطینی توضیح داد که واحدهای پیشنهادی در چندین شهرک در مناطق مختلف کرانه باختری توزیع شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

۱۰۰۶ واحد در شهرک «جفعوت»در غرب شهر بیت‌لحم در جنوب کرانه باختری؛ شهرکی که پس از جدا شدن از شهرک «الون شفوت»در مارس ۲۰۲۵، در حال تثبیت به‌عنوان یک شهرک مستقل است.

۹۲۲ واحد در شهرک «هار براخا» در جنوب شهر نابلس در شمال کرانه باختری

۴۵۵ واحد در شهرک «میفو دوتان» در غرب شهر جنین

۲۳۴ واحد در شهرک «کریات اربع»در شرق شهر الخلیل و شماری دیگر از واحدها در سایر شهرک‌های منطقه

به گفته مرکز مقاومت در برابر ساخت دیوار حائل و شهرک‌سازی فلسطین، درجلسه پیش‌رو همچنین قرار است چند طرح دیگر برای تغییر حدود ساخت‌وساز، تغییر کاربری اراضی و به‌روزرسانی مقررات ساخت‌وساز در چند شهرک بررسی شود؛ موضوعی که به گفته این نهاد، نشان‌دهنده ادامه تلاش کابینه رژیم صهیونیستی برای تکمیل زیرساخت برنامه‌ریزی و حقوقی پروژه شهرک‌سازی همزمان با توسعه عمرانی شهرک‌ها است.

این مرکز تاکید کرد که این طرح‌ها بیانگر ادامه سیاست مقام‌های اشغالگر برای تحمیل واقعیت‌های جدید بر سرزمین فلسطین از طریق گسترش شهرک‌های موجود و ایجاد کانون‌های جدید شهرک‌سازی است.

در ادامه این بیانیه آمده است که اجرای چنین طرح‌هایی، خطر مصادره بیشتر زمین‌های فلسطینی و تکه‌تکه شدن پیوستگی جغرافیایی میان تجمعات فلسطینی را افزایش می‌دهد و در عین حال، امتدادی از سیاست‌های الحاق خزنده ای است که کابینه نتانیاهو در مناطق مختلف کرانه باختری دنبال می‌کند.

کرانه باختری از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ شاهد افزایش حملات شهرک‌نشینان تحت حمایت ارتش رژیم صهیونیستی بوده است؛ حملاتی که به‌ویژه در مناطق روستایی و بادیه‌های مجاور شهرک‌ها و کانون‌های شهرک‌سازی شدت یافته و این مناطق بارها به سکوی حمله علیه فلسطینی‌ها و اموال آن‌ها تبدیل شده‌اند.