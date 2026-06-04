به گزارش خبرگزاری مهر، ایران توانسته با تحمیل نظر خود بر دشمن آمریکایی صهیونی، دست بالا را در جنگ داشته باشد؛ این موضوع در جبهه لبنان هم صدق میکند؛ زیرا مقاومت با وجود امکانات محدود، در میدان نبرد محکم ایستاده و پیروزیهایی درخشانتر از گذشته را رقم زده است.
بیش از ۹۰ روز است که از جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران میگذرد و دو طرف با یک آتشبس شکننده، برای رسیدن به یک توافق دائمی تلاش میکنند؛ اما در این مدت ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونی بارها به انحاء مختلف آتشبس را نقض کردند؛ اقدامی که از همان آغازین روزهای توافق موقت بین «تهران-واشنگتن» تا به امروز استمرار داشته است.
رژیم صهیونی از همان آغازین روزهای دوره سکوت نبرد نظامی، تلاش کرد تا آتشبس با لبنان را که یک بخش اصلی تفاهم بین ایران-آمریکا با میانجیگری پاکستان بود، نقض کند؛ اما عکسالعملهای قاطع مسئولان سیاسی و نظامی کشورمان دشمنان را در ادامه نقض آتشبس (نقض تمامعیار) ناکام گذاشت.
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