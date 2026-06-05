به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور تروریست آمریکا در پاسخ به سؤال یک خبرنگار از او درباره آخرین وضعیت مذاکرات با ایران، مدعی شد که اوضاع با ایران نسبتا خوب پیش می‌رود.

ترامپ در ادامه مدعی شد: ما در برخورد با پرونده ایران موفقیت بزرگی به دست آورده‌ایم.

وی بدون اشاره به شکست‌های خود در جنگ علیه ایران، افزود: مردم انتظار داشتند قیمت نفت به ۳۰۰ دلار برای هر بشکه برسد، اما در حال حاضر ۹۶ دلار است.

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا در ادامه اظهارات بی اساس خود گفت: ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و اکنون در وضعیتی نیست که بتواند به این سلاح دست پیدا کند.

وی مدعی شد: جنگ به هر طریق ممکن پایان خواهد یافت و قیمت نفت پایین خواهد آمد.

ترامپ اظهار داشت: به حل بحران اوکراین نزدیک هستیم و معتقدم که این بحران حل خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت که در حال بررسی ارسال سلاح به تایوان است.

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر در اظهاراتی بی‌اساس و تکراری مدعی شد: ما امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تا حد زیادی از بین برده‌ایم. به هر طریقی که شده، این موضوع تمام شده است.

وی درباره جنگ با ایران گفت: این یک جنگ به معنای واقعی کلمه نیست؛ بلکه یک درگیری نظامی است. این یک تمرین (یا آموزش) است.

ترامپ در ادامه دروغ‌هایش گفت: تنها بین ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشک‌های ایران برایش باقی مانده است.

ترامپ که برای توافق با ایران التماس می‌کند، مدعی شد که رهبران ایران چاره‌ای جز رسیدن به یک توافق ندارند.

رئیس‌جمهور دولت تروریستی آمریکا که هیچ کدام از اهداف خود از تجاوز به ایران را نتوانسته محقق کند، به دنبال راهی برای خروج آبرومندانه از این بن بست است و هر بار اظهارات متناقضی را مطرح می‌کند. به عنوان مثال او از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه ملت ایران، بارها مدعی شده که توان نظامی ایران را نابود کرده و این در حالی است که نیروهای مسلح کشورمان برای هر سناریویی در آمادگی کامل به سر می‌برند و طی روزهای گذشته نیز هر بار تعرضی از سوی دشمن صورت گرفته، با قدرت به آن واکنش نشان داده‌اند.